В связи с празднованием Дня Независимости Украины 2020 украинцев ждет мини-отпуск – целых три выходных дня. Не знаешь, чем занять себя? Ломаешь голову, как провести три выходных дня полезно и приятно? Мы подготовили для тебя подборку самых ярких событий в Киеве на День Независимости. Читай и выбирай!

День Независимости на ВДНХ

Когда: 24 августа, начало в 12:00

Где: Поляна ВДНХ

Цена: бесплатно

На ВДНХ День Независимости празднуют всей семьей, так активности подготовили для всех. Гостей ждут развлекательные активности для маленьких гостей, тематические мастер-классы и живые выступления музыкальных групп. Главная интрига дня – установление детьми рекорда по составлению государственного флага из кубиков лего.

Выставка цветов ко Дню Независимости Украины

Когда: 16 – 15 сентября, с 10:00

Где: Печерский ландшафтный парк, улица Лаврская, 33

Цена: 75 грн – взрослый билет, 25 грн – детский, дети до 7 лет и льготные категории – бесплатно

Традиционно ко Дню Независимости на Певческом поле откроется выставка цветов. В этом году она будет посвящена спортсменам, которые и прославили Украину. Среди героев: братья Кличко, Ольга Харлан, Яна Клочкова, Лилия Подкопаева, Андрей Шевченко, Сергей Бубка, Валерий Лобановский и фигуристка Оксана Баюл.

Забег в вышиванках

Когда: 24 августа, 8:00

Где: сбор на перекрестке Русановской набережной и Русановского бульвара

Цена: 150 – 450 грн

Еще одна уже традиционное событие ко Дню Независимости Украины – «Забег в вышиванках». Каждый желающий может выбрать оптимальную для себя дистанцию ​​от 100 метров до 10 километров. На выбор есть несколько дистанций – от 100 метров до 10 км.

Концерт классической музыки Сlassic Picnic

Когда: 24 августа, 19:00

Где: парк Тараса Шевченко

Цена: бесплатно

В этом году на пикнике классической музыки сыграют Национальная заслуженная академическая капелла Украины Мысль, Национальный академический симфонический оркестр Украины, Львовская национальная филармония и другие. Мероприятие состоится в особо формате – участники записали выступления под открытым небом. Трансляция состоится на большом экране в парке Тараса Шевченко, а также на официальной странице в Facebook и на сайтах партнеров события.

BRO! Fest: GREEN GREY, ВВ, Скрябин, YURCASH и другие

Когда: 24 августа, 17:00

Где: Гостиничный комплекс Братислава

Цена: от 449 грн

Участник группы Green Grey Dizel, который придумал новый формат концертов – Вертикальные концерты, собирает украинские группы на особый фест. Почти ровесники украинской независимости, а именно – Green Grey, ВВ, Скрябин, YURCASH, Табула Раса, DJ Толя месячные Транбоны сыграют свои легендарные песни в большом концерте ко Дню Независимости.

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