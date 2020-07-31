Любовный гороскоп на август 2020 для всех знаков зодиака

Последний месяц лета – это возможность, наконец, взять себя в руки и реализовать все те планы, которые вы задумывали на этот сезон! Мечты о романтических прогулках вдоль берега, поцелуи от луной, теплые рассветы с любимым человеком – все это возможно, главное включить турбо-режим! А какие сюрпризы подготовили вам звезды, читайте в нашем любовном гороскопе на август 2020 для всех знаков зодиака!

Овен (21 марта – 20 апреля)

В августе звезды предсказывают радикальные перемены в личной жизни. Упрямство вряд ли поможет наладить теплые отношения, поэтому постарайтесь быть сговорчивее. Влюбленному Овну гороскоп обещает больше радостных событий. Любовь будет окрылять до такой степени, что забудутся все претензии и прошлые обиды, даже если у вас – очень хорошая память. Если же рядом до сих пор нет любимого человека, не огорчайтесь: август приготовил долгожданную встречу!

Телец (21 апреля – 21 мая)

В августе Тельцам придется отбиваться от толпы поклонников, поэтому грусть точно не входит в ваши планы. Подойдите к зеркалу, покрутитесь, улыбнитесь и – вперед! И еще, не гонитесь за идеалами. Иначе рискуете пропустили СВОИХ людей! Продумайте уже сейчас, куда планируете сходить в августе – интересный концерт, спектакль, а может – на небольшую дискотеку до утра. Ведь именно там есть все шансы на очень перспективную встреча! Однако не летите впереди паровоза! Во всем надо быть планомерным, чтобы не перегнуть палку.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Звезды советуют заводить не только романтические знакомства, а и дружеские. Вы – открытая, искренняя личность и вряд ли сможете ограничиться одним товарищем на всю жизнь. Конец лета обязательно порадует вас приятными встречами, сюрпризами и всевозможными неожиданностями. Будьте готовы к новым приключениям и насыщенным дням, а может, и ночам!

Рак (22 июня – 22 июля)

Раки, вам срочно нужен огнетушитель, Вы просто горите от страсти! Звезды прогнозируют, что последний летний месяц будет очень активным и динамичным! Старайтесь быть сдержаннее, сговорчивее и не давайте обещаний, которых не в состоянии выполнить. Больше времени уделяйте саморазвитию и тихому семейному отдыху в кругу родных людей.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львы, осваивайте себя и смотрите на мир оптимистично! Хотя лето уже подходит к концу, вы еще успеете реализовать свои мечты и планы! Откажитесь от черных и серых вещей, дополните гардероба цветными вещами или хотя бы купите разноцветную сумочку! Ваша половинка сразу заметит вас в серой толпе, а иначе – рискуете разминуться. Разве это нам надо?

Дева (23 августа – 23 сентября)

В августе гороскоп советует быть внимательнее. Возможно, рядом уже есть человек, который искренне вас любит, но через обычную суету вы просто этого не замечаете! У одиноких Дев именно в этом месяце есть реальный шанс завести перспективное знакомство, поэтому скучать дома точно не стоит! Будьте настойчивее, если дело касается до личных целей. Черпайте положительные эмоции от каждого дня но не нагружайте себя непонятными глупости.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Готовьтесь: август приготовил немало неожиданного и непонятного вокруг. Надо быть очень активными, стараться успевать все и сразу и быть в трех местах одновременно, и следствие не заставит себя ждать! Во-первых, во всех начинаниях вас ждет успех, а во-вторых, где-то в небесном планере, уже записана встреча, которая перевернет вашу жизнь. Просто вы еще об этом не знаете!

Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Скорпионы, будьте осмотрительны! Купидон уже игриво заглядывает в Ваше окошко, страсти кипят, напряжение растет. Август предусмотрел для вас кучу свиданий – успевайте только немного поспать между ними! Однако, если вы не готовы к серьезным отношениям, ограничьтесь романтическими прогулками под луной. Самое время изучить себя и свои желания. И еще одно: не забывайте, что за заурядной внешностью часто скрываются королевы и короли, и хорошо подумайте перед тем, как отказать кому-то во встрече!

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют отправляться на поиски своей любви! Чаще бывайте в обществе старых друзей и смелее заводите новые знакомства. Рестораны, фитнес-клубы, кафе, аквапарки – все это места, где можно встретить «своего» человека. В влюбленных Стрельцов вырастут крылья, конечно, от счастья. Все будет так, как вы пожелаете. Главное – быть собой и … не забывать носить маску 🙂

Козерог (22 декабря – 20 января)

Звезды рекомендуют пересмотреть свои взгляды на личную жизнь. Что мягче и ласковее вы себя будет вести с потенциальным избранником, тем больше шансов построить прочные отношения. Не стоит грустить по поводу тех, кто вас оставил, они того не стоят! Жизнь прекрасна и полна неожиданностей. Наслаждайтесь каждой его минутой и вдохновляйте своим хорошим настроением окружающих.

Водолей (21 января – 18 февраля)

Осторожно! Прошлое стучится в двери, время расставить все точки над «и» и наслаждаться настоящими реалиями, иначе так и будет висеть где-то «между» прошлым и настоящим. Попробуйте что-то изменить в себе как в личности, займитесь саморазвитием, посмотрите на жизнь с другой стороны. Только тогда в Вашем окружении появятся яркие и интересные люди. Присмотритесь к тем, кто рядом, там точно есть какой-то симпатичный парень, с которым Вы часто переворачиваетесь взглядами. Не требуйте слишком многого от жизни, радуйтесь тому, что имеете.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп прогнозирует продуктивный месяц. Поэтому, Рыбы, встаем с постели, делайте глубокий вдох и – вперед, навстречу ярким приключениям. Достаточно жалеть себя и рыдать по любому поводу. Самое время устраивать личную жизнь. Невесты сами домой не придут, потому причепуриться и отправляйтесь знакомиться с поклонниками. Звезды обещают романтическое настроение и море положительных впечатлений 🙂

Фото: IStock

В тему:

Любовный гороскоп на 2020 для всех знаков зодиака

Гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на август 2020: Девы станут гениальными инвесторами, а Тельцы рискуют остаться у разбитого корыта