Мода 2020: Какие головные уборы в моде летом

Лето в разгаре, и по прогнозам синоптиков температура постоянно будет держаться выше 30 градусов. А значит, стоит обязательно позаботиться о своем здоровье и обзавестись стильным головным убором. В этом сезоне выбор трендовых моделей – огромен, так что какой бы стиль вы не предпочитали, легко найдется шляпка или панамка вам по вкусу!

Мы собрали три самых актуальных вариантов головных уборов лета 2020

Панамка

Этот головной убор знаком нам с детства – стоит заглянуть в семейные альбомы, и вы точно обнаружите свое фото в трогательной яркой панамке. Сейчас этот головной убор – на пике популярности, более того, многие дизайнеры сделали его ключевой деталью летних образов. Плюс панамки в ее универсальности: она подойдет и под легкое платье, и под casual лук и, конечно же, под образы в стиле спорт-шик.

Особое внимание стоит обратить на панамы песочных оттенков и хаки! Именно они стали топовыми в этом сезоне.

Соломенные шляпки

Это отличный вариант для тех, кто предпочитает летом носить летящие платья и сарафаны на тонких бретелях. Такие головные уборы гармонично дополнят образы в бохо-стиле, и придадут особую изюминку total jeans лукам, популярным в 2020 году.

Шляпки из соломы возвращаются в моду каждое лето и уверенно держаться на пике весь сезон! Летом 2020 особенно трендовые – шляпки с необработанными краями, они смотрятся очень неординарно и стильно.

И еще один бесспорный плюс: широкополые модели защитят не только от солнечного удара, а и прикроют нежную кожу лица от палящего солнца.

Платки

Это, пожалуй, самый удобный аксессуар, который можно легко видоизменять в зависимости от настроения и образа! Дизайнеры представили на подиумах самые разнообразные варианты завязывания платков – на манер хиджаба или в виде тюрбана, узлом назад и с драпировкой на спине.

Такие образы смотрятся очень элегантно и утонченно! А в случае необходимости большой платой можно легко превратить в пляжное парео 🙂

Фото: @alla

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