Ку-Ку-Кураж is Back! Всё будет безопасно
25-26 июля на ВДНГ с нами опять будет Кураж — любимая киевская дневная вечеринка. Билеты доступны только онлайн— как одно из средств соблюдения норм безопасности.
Так, давайте разбираться, чем готов удивлять Кураж?
Для долгожданной встречи с гостями команда Куража подготовила:
- лайнап любимых диджеев
- батлы по настольному теннису
- корнеры G-Bar и барбершопа Цирюльникъ
- мастер-классы для детей от Кати Тарабукиной
- кинотеатр на свежем воздухе
- винтажную барахолку в Rotten Ambar
- бары от Bacardi, Corona и Aperol и вкусные блюда на фудкорте
- зону барбекю от Pepsi в стиле американского backyard: бургеры от Алико, челленджи и конкурсы, инста-зона
Кроме этого, в лектории можно будет поговорить с Аленой Гудковой — основательницей барахолки, о чем угодно: жизнь, карантинные переживания, бизнес и вино. А вино можно будет даже попробовать в новом баре от Куража — “Синичка”, созданном совместно с Романом Ремеевым, шеф-сомелье Goodwine.
Как куражимся?
Безопасно!
Для этого Кураж продумал все до деталей:
- приобретение билетов только онлайн
- мероприятие на свежем воздухе с антисептическими средствами на каждом шагу
- дистанция между шезлонгами и пуфами — 1,5 м
- дезинфекция всех поверхностей общего пользования каждые 2 часа
- индивидуальные наборы для мастер-классов и бесконтактные активности
- ограниченное количество людей, которые могут одновременно находиться на мероприятии
- температурный скрининг и общие санитарные нормы
- сотрудники, которые следят за соблюдением норм и дистанции
- регулируемое количество людей на барахолке в ангаре
- вход в уборные и павильон только в масках
- специальные боксы для сбора масок и перчаток для их дальнейшей правильной утилизации
Но даже соблюдение норм безопасности Кураж сделает веселым и легким — присоединяйтесь и узнайте, как именно.
Кураж подготовил еще много сюрпризов, но известно главное — ему уже не терпится открыть свои двери любимым гостям, чтобы вместе насладиться летом сполна.
@kurazh.kyiv
Билеты можно купить на сайте. Также на вход будут действовать билеты, приобретенные на отмененные мероприятия и Кураж ID.
Детям до 12 лет, людям с инвалидностью, людям пенсионного возраста, участникам боевых действий, беременным и именинникам вход бесплатный.
25-26 июля, 11:00-22:00.
Локация: 19-й павильон ВДНГ, проспект Глушкова, 1.
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