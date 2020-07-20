Новый каналG.spaceНовостиКу-Ку-Кураж is Back! Всё будет безопасно

Ку-Ку-Кураж is Back! Всё будет безопасно

25-26 июля на ВДНГ с нами опять будет Кураж — любимая киевская дневная вечеринка. Билеты доступны только онлайн— как одно из средств соблюдения норм безопасности. 

Так, давайте разбираться,  чем готов удивлять Кураж? 

Для долгожданной встречи с гостями команда Куража подготовила:

  • лайнап любимых диджеев
  • батлы по настольному теннису
  • корнеры G-Bar и барбершопа Цирюльникъ
  • мастер-классы для детей от Кати Тарабукиной
  • кинотеатр на свежем воздухе
  • винтажную барахолку в Rotten Ambar

  • бары от Bacardi, Corona и Aperol и вкусные блюда на фудкорте
  • зону барбекю от Pepsi в стиле американского backyard: бургеры от Алико, челленджи и конкурсы, инста-зона

Кроме этого, в лектории можно будет поговорить с Аленой Гудковой — основательницей барахолки, о чем угодно: жизнь, карантинные переживания, бизнес и вино. А вино можно будет даже попробовать в новом баре от Куража “Синичка”, созданном совместно с Романом Ремеевым, шеф-сомелье Goodwine.

Как куражимся? 

Безопасно! 

Для этого Кураж продумал все до деталей:

  • приобретение билетов только онлайн
  • мероприятие на свежем воздухе с антисептическими средствами на каждом шагу
  • дистанция между шезлонгами и пуфами — 1,5 м
  • дезинфекция всех поверхностей общего пользования каждые 2 часа
  • индивидуальные наборы для мастер-классов и бесконтактные активности
  • ограниченное количество людей, которые могут одновременно находиться на мероприятии
  • температурный скрининг и общие санитарные нормы
  • сотрудники, которые следят за соблюдением норм и дистанции
  • регулируемое количество людей на барахолке в ангаре
  • вход в уборные и павильон только в масках
  • специальные боксы для сбора масок и перчаток для их дальнейшей правильной утилизации

Но даже соблюдение норм безопасности Кураж сделает веселым и легким присоединяйтесь и узнайте, как именно.

Кураж подготовил еще много сюрпризов, но известно главное ему уже не терпится открыть свои двери любимым гостям, чтобы вместе насладиться летом сполна.

imageimageimage

@kurazh.kyiv

Билеты можно купить на сайте. Также на вход будут действовать билеты, приобретенные на отмененные мероприятия и Кураж ID.

Детям до 12 лет, людям с инвалидностью, людям пенсионного возраста, участникам боевых действий, беременным и именинникам вход бесплатный.

25-26 июля, 11:00-22:00.

Локация: 19-й павильон ВДНГ, проспект Глушкова, 1.

Читай также:

Венгерский хвосторог, Смауг и Фафнир: Каких драконов можно увидеть этим летом на ВДНГ

ВДНГ: список локаций с развлечениями и подробная карта

gspace афиша