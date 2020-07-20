25-26 июля на ВДНГ с нами опять будет Кураж — любимая киевская дневная вечеринка. Билеты доступны только онлайн— как одно из средств соблюдения норм безопасности.

Так, давайте разбираться, чем готов удивлять Кураж?

Для долгожданной встречи с гостями команда Куража подготовила:

лайнап любимых диджеев

батлы по настольному теннису

корнеры G-Bar и барбершопа Цирюльникъ

мастер-классы для детей от Кати Тарабукиной

кинотеатр на свежем воздухе

винтажную барахолку в Rotten Ambar

бары от Bacardi, Corona и Aperol и вкусные блюда на фудкорте

зону барбекю от Pepsi в стиле американского backyard: бургеры от Алико, челленджи и конкурсы, инста-зона

Кроме этого, в лектории можно будет поговорить с Аленой Гудковой — основательницей барахолки, о чем угодно: жизнь, карантинные переживания, бизнес и вино. А вино можно будет даже попробовать в новом баре от Куража — “Синичка”, созданном совместно с Романом Ремеевым, шеф-сомелье Goodwine.

Как куражимся?

Безопасно!

Для этого Кураж продумал все до деталей:

приобретение билетов только онлайн

мероприятие на свежем воздухе с антисептическими средствами на каждом шагу

дистанция между шезлонгами и пуфами — 1,5 м

дезинфекция всех поверхностей общего пользования каждые 2 часа

индивидуальные наборы для мастер-классов и бесконтактные активности

ограниченное количество людей, которые могут одновременно находиться на мероприятии

температурный скрининг и общие санитарные нормы

сотрудники, которые следят за соблюдением норм и дистанции

регулируемое количество людей на барахолке в ангаре

вход в уборные и павильон только в масках

специальные боксы для сбора масок и перчаток для их дальнейшей правильной утилизации

Но даже соблюдение норм безопасности Кураж сделает веселым и легким — присоединяйтесь и узнайте, как именно.

Кураж подготовил еще много сюрпризов, но известно главное — ему уже не терпится открыть свои двери любимым гостям, чтобы вместе насладиться летом сполна.

@kurazh.kyiv

Билеты можно купить на сайте. Также на вход будут действовать билеты, приобретенные на отмененные мероприятия и Кураж ID.

Детям до 12 лет, людям с инвалидностью, людям пенсионного возраста, участникам боевых действий, беременным и именинникам вход бесплатный.

25-26 июля, 11:00-22:00.



Локация: 19-й павильон ВДНГ, проспект Глушкова, 1.

Читай также:

Венгерский хвосторог, Смауг и Фафнир: Каких драконов можно увидеть этим летом на ВДНГ

ВДНГ: список локаций с развлечениями и подробная карта