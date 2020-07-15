Театральные вечера: что посмотреть в июле?

Столичный Caribbean Club Concert Hall приглашает зрителей провести небанальный театральный вечер за бокалом любимого напитка и вкусным ужином. Заведение объявило расписание спектаклей театра-студии импровизации «Черный Квадрат»: в июле любимые спектакли будут проходить два раза в неделю – по средам и пятницам.

В июле гостей ждут такие спектаклей: «Ужасно хочется поцеловать» (17 июля), «Офис. Зажги в себе желание» (22 июля), «Секс на пляже – не только коктейль» (24 июля), «Сексом дружбу не испортишь» (29 июля), «21 минута до и после секса или перебор горит» (31 июля). Коротко рассказываем о каждом из них.

17 июля – «Ужасно хочется поцеловать»

Что делать если человек, которого ты любил и любишь выходит замуж за твоего друга? Можно ли сохранить любовь несмотря ни на что? И как это сделать? Что во власти наших чувств, а над какими чувствами мы не властны? На эти вопросы актеры будут искать ответы с элегантным юмором и максимальной откровенностью. Спектакль на 100% о любом из нас. И если такая ситуация с вами еще не случалась: «то всему свое время, – сказала бабушка и вылезла из-под колес трамвая».

22 июля – «Офис. Зажги в себе желание»

Этот спектакль можно было бы назвать «Хроники одного офиса». История про «белые воротнички», которым надоело ничего не делать, и они решили плюнуть в вечность. В спектакле есть все: фирменный искрометный юмор, философия, романтика, Бэтмен, интриги, полиция, спешащие на помощь Чип и Дейл, любовь, секс, Гоги и поэзия. Но – тсссс, об этом вы узнаете только придя на спектакль!

24 июля – «Секс на пляже – не только коктейль»

Легкий, смешной и добрый спектакль. «Тихий, едва слышный шум прибоя, легкий морской ветерок придает ощущение свежести, белозубый мулат подносит «Мохито»… Мягкий шезлонг, ощущение легкости, сонные мечты и просыпаться не хочется, хочется петь от осознания счастья», – так представляли себе отдых у моря герои спектакля, а получилось … А получилось, конечно же, намного интереснее. Еще не придумали чем заняться в отпуске? На этом спектакле вам дадут несколько советов. Приходите!

29 июля – «Сексом дружбу не испортишь»

Остро сексуальная комедия для взрослых с лирическим уклоном. О любви, растянутой во времени, и секс, найденный спустя годы. Бывает так: лежишь с человеком в постели и думаешь, что у вас любовь, а оказывается – дружба. А бывает так: живешь с человеком в одном подъезде десятки лет и у вас могло бы быть, но не было. Заходишь к нему по-соседски, и у вас случается! Как это? Почему только сейчас? Зачем это надо? И что с этим делать? Спектакль дает ответы на все эти вопросы и, конечно, задает новые.

31 июля – «21 минута до и после секса или перебор горит»

Проект «Черного квадрата», который пользуется просто бешеной популярностью. Спектакль о том, какими окольными, иногда просто ложными путями пара (хотя, не всегда только пара) людей приходит или не приходит к сексу и какими причудливыми способами стараются потом уйти от последствий. Как происходит, что мужчина и женщина оказываются в одной постели? Что следует делать, и что не нужно говорить? А что случается само собой? Что происходит дальше? Что-то же меняется внутри нас после всего этого? На эти вопросы актеры будут искать ответы.

Спектакли имеют возрастное ограничение: 18+.