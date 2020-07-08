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Рецепт смузи: ТОП-3 вкусных сочетания для лета

Лето в разгаре, и на прилавках так много свежих фруктов и ягод, что хочется есть их, не останавливаясь! И чтобы немного разнообразить рацион, предлагаем приготовить вкусные и полезные смузи, которые идеально подходят как легкий перекус и не требуют много времени и кулинарных талантов!

Итак, записывайте ТОП-3 рецепта легких летних смузи

Смузи с клубникой и черешней

Актуальная витаминная бомба!

Ингредиенты:

  • 1 стакан клубники
  • 1 стакан черешни
  • 1 стакан молока

Приготовление:

  1. Помойте ягодки, у клубники удалите зеленые «хвостики», а у черешни – косточки.
  2. Переложите ягоды в блендер, залейте их охлажденным молоком и взбейте.

Приятного аппетита!

Смузи с бананом, киви и грушей

Грушу выбирайте мягкую и сочную.

Ингредиенты:

  • банан – 1 шт.
  • груша – 1 шт.
  • киви – 3 шт.
  • сахарная пудра – 20 г
  • персиково-яблочный сок –  200 мл
  • шоколад – 10 г

Приготовление:

  1. Очистите фрукты от кожуры и порежьте крупными кусочками
  2. Положите фрукты в блендер, залейте соком и взбейте.
  3. Потрите шоколад на мелкой терке.
  4. Добавьте сахарную пудру и шоколад к получившейся смеси и снова взбейте.

Приятного аппетита!

Смузи из нектарина и абрикоса

Отличная идея для быстрого завтрака!

Ингредиенты:

  • 1 нектарин
  • 3 абрикоса
  • 1/2 банана
  • 100 мл. натурального йогурта
  • 1/2 ч. л. семян льна
  • 1/2 ч. л. мёда
  • горсть орехов

Приготовление:

  1. Очистите все фрукты от кожуры, из абрикоса и нектарина извлеките косточки
  2. Нарежьте фрукты на небольшие кусочки
  3. Положите фрукты в блендер, залейте йогуртом и взбейте
  4. Добавьте измельченные орехи (подойдут любые!), семена льна и мед и снова взбейте до однородности

Утренний смузи готов! Приятного аппетита!

Фото: IStock

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