Не секрет, что с праздником Ивана Купала связаны множество обрядов и традиций. В ночь с 6 на 7 июля молодые девушки ворожат на суженого, и, по поверьям, именно в это время предсказания получаются самые правдивые. Мы собрали для тебя пять самых интересных гаданий.

В ходе поиска мы столкнулись с множеством старинных обрядов, которые не применимы в современном мире, например, выйти ночью босиком в поле, посмотреть на лошадь, обнять березу в полночь и т.д. Поэтому, промониторив множество гаданий, мы отобрали пять вариантов, которые ты легко сможешь осуществить даже в условиях мегаполиса. Выбирай те, которые больше нравятся, зови подруг и отправляйтесь в таинственный мир предсказаний и купальской магии.

Венки на воду

Одним из самых распространенных гаданий на Ивана Купала является запуск венков на воду. Сплети из трав и полевых цветов венок, вставь в него лучину (тонкую длинную щепку, которая будет хорошо и долго гореть), и подожги ее. Запусти венок на воду и следи за ним:

– если венок быстро отплывет от берега – тебя ждет счастливая жизнь и хороший муж

– если венок сразу утонет – в этом году замужество тебе не светит

– если венок уплывает дальше венков подруг – будешь самой счастливой

– если лучина в венке долго не будет гаснуть – будешь долго жить

Гадание на ромашке

В отличие от привычного «любит – не любит», в ночь на Ивана Купала этот цветок можно использовать по-другому. Возьмите с любимым по ромашке и одновременно запустите их на воду. Если цветки поплывут вместе – быть вам счастливой парой, если вода унесет их в разные стороны – ваши пути скоро разойдутся.

Папоротник

Если за тобой ухаживают сразу двое парней, и ты не знаешь, которого выбрать, это гадание поможет решить непростую дилемму. Возьми две ветки папоротника, каждая будет обозначать одного из претендентов на твое сердце. Пометь ветки ниточками или лентами разных цветов, чтобы не перепутать! В купальскую ночь подойди к реке или озеру, опусти обе веточки одновременно на дно и отпусти. Тот парень, чей папоротник первым появится на поверхности, и есть твой суженый.

Гадание на вишневых косточках

Нарисуй круг диаметром 9 сантиметров. В руку возьми 9 вишневых косточек, загадай желание и подбрось косточки в воздух. Если все упадут внутрь круга, желание сбудется. Если же в кругу окажется больше 6 штучек – чтобы желание исполнилось, тебе придется приложить усилия. Если больше 4 косточек упадут вне круга, не сбудется!

Листок правды

В ночь на Ивана Купала сорви с любого дерева зеленый листок и напиши на нем первую букву имени возлюбленного. Подбрось листок в воздух, и наблюдай:

– если лист полетит высоко – парень тебя любит

– если взлетит, но не выше твоей головы – тебя скоро пригласят на свидание

– если будет кружиться – жди страстной любви

– если быстро упадет – вы скоро расстанетесь

Каким бы не оказался результат твоего гадания, помни: всё в твоих руках! И даже если папоротник, свеча, венок и т.д. «сказали», что «не судьба», не обязательно опускать руки и сдаваться. Верь в первую очередь своему сердцу, оно правдивее всего в любой день!

Фото: IStock

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