Atlas Weekend 2020: #небудеалебуде

Отличная новость для тех, кто с тоской пересматривает прошлогодние снимки с AW!

30 апреля фестиваль Atlas Weekend был перенесен на 2021, потому что пандемия COVID-19 не дала ни одного шанса провести его в этом году. Однако фестиваль – это в первую очередь не место, а атмосфера! Поэтому команда Atlas Weekend не может оставить вас без ярких фестивальных эмоций. Встречайте с 7 по 12 июля Atlas Weekend Days! Масса онлайн и оффлайн-активностей в дни фестиваля в этом году.

Ищите, слушайте и смотрите нас тут:

7 июля – Atlas Weekend.Радиоверсия: Бумбокс та Alyona Alyona с live-концертом на Хит ФМ

8 июля – Atlas Weekend Просто.Live

9 июля – Atlas Weekend Days DjFm Stage

10 июля – Atlas Weekend Virtual stage

11 июля – Космический Weekend на М1

12 июля – Диванное шоу Atlas Memories на MEGOGO Live

А также ищите Atlas Weekend на улицах столицы! Организаторы обещают много уникального контента и розыгрыши подарков, и советуют не пропускать обновления на официальных страницах фестиваля в социальных сетях.

До встречи на Atlas Weekend 2021!



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