5 фильмов, которые сняли на Apple iPhone: «Китайский Новый год», «В поисках Сахарного Человека» и другие шедевры

Для создания интересного кино совсем необязательно иметь под рукой профессиональное операторское оборудование. Иногда достаточно обычного смартфона. Например, iPhone 11 Pro Max или любой другой модели. Тройной модуль камеры одиннадцатого Айфона, в состав которого входят широкоугольный, сверхширокоугольный и телеобъектив, гарантирует кинематографическое качество каждого кадра. Поддержка эффектов позволяет снимать в замедленном или ускоренном режиме.

Не веришь, что на мобильный телефон можно снять фильм, достойный «Оскара»? Джей Альварес, Тед Мелфи и другие известные режиссеры бросают тебе вызов! Советуем посмотреть их работы, чтобы раз и навсегда изменить мнение о мобильном кинематографе.

Вот тебе список фильмов, полностью или частично снятых на различные модели «яблочных» смартфонов.

«Китайский Новый год» ( «Дочь»)

Короткометражная кинолента Теда Мелфи, который снял «Сен-Винсент» и «Скрытые фигуры», – о трех поколениях женщин, планирующих отпраздновать главный праздник года в Китае.

История начинается с того, что главная героиня пытается понять, правильно ли она поступила, позволив дочери работать в такси. В памяти матери всплывают важные семейные разговоры о прошлом и будущем. Она надеется, что праздник станет причиной для воссоединения семьи. Случится так – посмотрим. Ведь Новый год – это время чудес.

Теплая и атмосферная история подарит праздничное настроение. На съемке в ней согласилась даже Чжоу Сюнь – любимица китайской (и не только) публики.

Это интересно:Если выполнить поисковый запрос «Фильмы, снятые на iPhone 11 Pro Max », то в топе результатов обязательно будет ссылка на короткометражный фильм Теда Мелфи.

«Эрмитаж»

Пятичасовой полнометражный фильм снят «одним дублем». Он посвящен санкт-петербургскому «Эрмитажу». В фильме-прогулке показано около шестисот произведений искусства, представленных в 45-ти залах.

Кинолента позволяет посмотреть на каждый экспонат глазами обычного посетителя. Музей – это и есть главный герой, за жизнью которого можно «подсмотреть» через объектив камеры смартфона.

Просмотр фильма от Apple – интересный способ увидеть каждый уголок Эрмитажа всего за один день. Ведь общая площадь залов превышает 233 000 квадратных метров, поэтому в реальной жизни посетить их все за 5 часов невозможно.

«В поисках Сахарного Человека»

Лента основана на реальных событиях. Она сделала настоящий переворот в мировом кинематографе своего времени. Потому что это одна из первых полнометражных картин, снятых с использованием мобильного телефона Apple.

В основе сюжета – история двух южноафриканских юношей, которые пытаются выяснить истинные причины исчезновения известного певца Сиксто Родригеса. Сторонникам музыканта удастся опровергнуть легенды об ужасном самоубийстве певца. Им станет известно, как обычный американец стал иконой музыки в ЮАР. Это поражает в самое сердце!

Snowbrawl

На самом деле «Снежный бой» – это реклама мобильных телефонов из линейки iPhone 11. Но она создана, как короткометражный атмосферное фильм. Режиссер «Джона УИКа» Дэвид Литч в рекламе показал динамичную игру группы подростков в снежки. Юноши и девушки веселятся, пытаясь попасть друг в друга снежным комом. Стоит посмотреть, чтобы получить порцию хорошего настроения.

«Я играю с фразами»

Черно-белый триллер с элементами комедии и драмы, снятый на iPhone 5 в 2014 году. С первой секунды он пленит своим необычным форматом, а точнее – большим количеством крупных и средних планов.

Главный герой – молодой парень Шон, который попадает в большой город, теряет все свои сбережения и становится участником криминальной истории. Он все время общается по телефону и обсуждает махинации, связанные с обманом покупателей краденых товаров. Что Шон думает о своей деятельности и собирается с ней «завязывать»? Развязка непредсказуема. Даже не пытайся «просчитать» сюжет.

Спорим, ты точно будешь в восторге от каждого из этих фильмов! Снятые на iPhone (5, 7 Plus, 11 Pro Max или любую другую модель), эти ленты выглядят не хуже, чем шедевры, созданные с помощью дорогой профессиональной видеотехники.