PAIN приедут с концертом в Киев в 2021

Этот проект начинался как хобби музыканта Петера Тегтгрена, который решил совместить хэви-метал с музыкой электро-индастриала, но с годами стал одним из самых влиятельных явлений в жанре металла. Встречайте группу PAIN в Киеве 13 марта 2021 в Atlas.

Кажется, каждый фан металл-музыки знает PAIN благодаря главному рингтону 2000-х – песне Shut Your Mouth. Но нельзя не упомянуть такие бенгеры как End of the Line, Same Old Song, Suicide Machine, Dirty Woman и Zombie Slam!

Основатель группы Петер Тегтгрен – шведский музыкант, композитор, мультиинструменталист и продюсер. У него за плечами не только работа над PAIN, Тегтгрен также является ключевой фигурой в создании таких музыкальных величин как Hypocrisy и Lindemann. Тегтгрен в шутку называл Lindemann «ребенком Rammstein и PAIN, или по крайней мере миксом вокала Rammstein и музыки PAIN». Собственно, Линдеманн и Петер Тегтгрен познакомились в Стокгольме, где их познакомили музыканты Clawfinger еще в 2000 году. В 2013 году Линдеманн пригласил своего шведского коллегу на выступление и рассказал, что хотел бы взять перерыв на два года, чтобы писать вместе с ним музыку. Сначала они планировали лишь одну-две песни, но творческий процесс затянул их настолько, что они не смогли остановиться. В 2015 году вышел сначала сингл Praise Abort, а затем и дебютный альбом супергруппы Skills in Pills.

Кроме того, Тегтгрен основал и собственную студию – The Abyss Studio. В ее стенах записывались Dimmu Borgir, Children of Bodom, Sabaton, Amon Amarth и многие другие. Конечно же, все альбомы PAIN, Lindemann и Hypocrisy (с 1996 года) записывались тоже здесь.

Первый одноименный альбом PAIN вышел в ’97 году, а уже начиная со второго, все пластинки проекта попадали в музыкальные чарты Швеции. В 1998 и 2008 годах PAIN откатали туры с финскими легендами Nightwish.

В 2002 вышла пластинка Nothing Remains the Same, которая привлекла к группе немало внимания, прежде всего кавер-версией песни The Beatles «Eleanor Rigby». Альбом Dancing with the Dead вышел в 2005 году и был в значительной степени посвящен околосмертным переживаниям Тегтгрена, который пережил остановку сердца во время записи.

После вынужденной разлуки с фанатами в этом году, PAIN таки отправляются в путь в начале 2021, чтобы напомнить, что такое настоящая взрывная энергия музыки.