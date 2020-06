Модное кино в формате онлайн: Программа Fashion Film Festival Kyiv-2020

Традиционный кинофестиваль FFFK в этом году пройдет в формате онлайн с 10 июня по 3 сентября

Программа фестиваля состоит из 3 частей: учебной, практической и конкурсной.

Учебная программа

Учебная программа будет включать в себя видеолекторий на YouTube-канале Ukrainian Fashion Week и показы дайджестов лучших работ международных фестивалей на видеоканале Vimeo Ukrainian Fashion Week.

Фестиваль начнется 10 июня с Q&A live-сессии режиссера и обладателя Гран-при FFFK-2019 Павла Буряка «Как снять видео, которые побеждают на международных фестивалях. Короткие метры, музыкальные видео». Вы сможете задать режиссеру свои вопросы под постами на Facebook– и Instagram-страницах фестиваля.

17 июня на Public Talk «Индивидуальный стиль: как его найти? Где искать вдохновение и как не делать вторичный продукт» к Павлу Буряку присоединится режиссер и победитель FFFK-2018 Джордан Блейди.

24 июня режиссер Игорь Стеколенко прочитает лекцию «Красивое или уродливое? На рубеже новой эстетики. Актуальные инструменты, ракурсы, приемы, кастинги в fashion-фильмах». Известный режиссер расскажет о современной кинореальности, источниках вдохновения и о собственных ориентирах в профессии.

8 июля глава Департамента креатива и диджитал-контента ЦУМ Маруся Коваль поделится опытом использования fashion-видео в коммуникациях в своей лекции «Перспективы fashion-фильмов: реклама или искусство?»

5 августа совладелица и главный идеолог бренда Kachorovska atelier Алина Качоровская и арт-директор и продюсер рекламной кампании Woman X2 Мария Слензак прочитают лекцию «Fashion-фильм: совместить социальное, коммерческое и творческое». Она расскажет об идее и концепции видео, а также о том, почему fashion-бренды работают с жанром fashion-video.

11 июня зрители смогут посмотреть подборку лучших работ с LA Fashion Film Festival, а 9 июля − с Buenos Aires International Fashion Film Festival.

18 июня и 2 июля будет показана ретроспектива лучших украинских fashion-фильмов по версии конкурса Fashion Film Festival Kyiv-2019 в двух частях.

Практическая программа

Практическая программа включит в себя 2 события − воркшоп «Shot On The Spot» и творческую резиденцию «Невидимая fashion-реальность».

Проект «Shot On The Spot» после успешного дебюта в прошлом году расширяется и становится 3-дневным воркшопом в рамках FFFK 2020, в течение которого участники полностью погружаются в реальный процесс продакшена и пост-продакшена fashion-фильмов. Режиссеры получают возможность провести 2 дня на локации Ukrainian Fashion Week во время Недели моды под руководством профессиональных тьюторов и, используя ресурсы организаторов фестиваля, снять, смонтировать и представить зрителям короткие fashion-видео. Подробная информация и регистрация на воркшоп будут объявлены в ближайшее время.

Резиденция «Невидимая fashion-реальность» становится логическим продолжением прошлогоднего воркшопа «Shot On The Spot». Его лучшие участники получают возможность создать фильмы о ключевых профессиях fashion-индустрии, а автор лучшего фильма получит денежное вознаграждение в размере 10 000 гривен.

Конкурсная программа

Конкурсная программа будет включать в себя показ шорт-листа финалистов FFFK 2020. Среди работ финалистов международное жюри определит обладателя Гран-при фестиваля − победителя в номинации Best Fashion Film − который получит 50 000 гривен. Победители в номинациях Best Fashion Story и Best Fashion Production получают по 15 000 гривен.

Напоминаем, что до 1 июля открыт прием работ на конкурсную программу фестиваля. Подать заявку на участие и подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте фестиваля fffkyiv.com

На фестивале запланирован также показ фильмов из внеконкурсной программы и полнометражного документального фильма «Жан-Поль Готье, с любовью» от Kyiv Music Film. Лента будет впервые показана в Украине. В фильме дизайнер рассказывает о своем становлении как личности и развитии своего бренда за кулисами Fashion Freak Show − автобиографического мюзикла, который дизайнер поставил лично перед тем, как уйти из модной индустрии.

Заключительным событием фестиваля станет Церемония награждения победителей конкурсной программы Fashion Film Festival Kyiv 2020, которая пройдет в онлайн-формате 3 сентября. Посмотреть онлайн-трансляцию Церемонии можно на YouTube-канале Ukrainian Fashion Week и на сайте фестиваля. Во время Церемонии будут вручены премии в номинациях Best production, Best fashion story и Гран-при конкурса − Best fashion film. А также будут показаны лучшие фильмы участников воркшопа «Shot On The Spot» и фильм-победитель Резиденции «Невидимая fashion-реальность».

Организаторами фестиваля выступают FILM.UA и Ukrainian Fashion Week. Фестиваль пройдет при поддержке Украинского культурного фонда.

Доступ ко всем событиям свободный и бесплатный!

