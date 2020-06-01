День защиты детей: мероприятия и история праздника

Сегодня, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей. История, цель и интересные факты о празднике – читай в материале Нового канала

Международный день защиты детей: история и цель праздника

Ежегодно 1 июня в мире отмечается День защиты детей. Праздник был учрежден в ноябре 1949 года в рамках конгресса Международной демократической федерации женщин в Париже (Франция). Впервые в мире его отметили в 1950 году.

Международный день защиты детей проводится ежегодно с целью привлечь внимание к важности соблюдения права детей на жизнь, а также прав на свободу мнения, образования и защиты от насилия. В Декларации прав ребенка, принятой ООН, родители и государство должны признавать и соблюдать права и свободы детей. Чтобы в очередной раз сделать на этом акцент, и был учрежден этот праздник.

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На данный момент на уровне международного права основным документом, закрепляющим права и свободы детей, является Конвенция о правах ребенка. Она была принята 20 ноября 1989 года Организацией объединенных наций (ООН), а ратифицирована – 13 июля 1990 года.

Отметим, что кроме Международного дня защиты детей, с целью привлечь внимание к правам и свободам детей были учреждены такие праздники, как Всемирный день ребенка – 20 ноября, День защиты детей Африки – 16 июня, и Международный день невинных детей – жертв агрессии.

Мероприятия на День защиты детей 2020 в Украине

День защиты детей в Украине, как и во многих странах мира, отмечается 1 июня. В честь праздника в городах проводятся митинги, благотворительные ярмарки, парады и другие мероприятия, посвященные этой теме. В 2020 году в связи с карантинным режимом из-за угрозы коронавируса праздничные мероприятия будут ограничены.

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