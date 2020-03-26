За окном царит март, месяц обновлений. И именно сейчас наши ногтики требуют особого внимания и ухода. Ведь после зимы они ослабленные, ломкие, слоящиеся, да и весенний авитаминоз тоже негативно влияет на их крепость и здоровье. Поэтому крайне необходимо в этот период интенсивно за ними ухаживать. Мы узнали, как делать это правильно! Запоминай (а лучше – запиши!) 5 основных правил ухода за ногтями в весенний период.

Первое и самое важное: следи за своим питанием! От того, какие продукты ты употребляешь в пищу, напрямую зависит состояние ногтей. Постарайся, чтобы в твоем рационе обязательно были бобовые, хлеб из цельного зерна, инжир, тыква, облепиха, морковь, сладкий перец, молоко, масло, яйца, печень. Именно благодаря веществам и витаминам, содержащимся в этих продуктах, твои ногти будут крепкими и перестанут ломаться!

Регулярно увлажняй кутикулу. Сделать это можно при помощи специальных масел, которые продаются в любом магазине или маникюрном салоне. Впрочем, зачем куда-то ходить! Средство для увлажнения кутикулы и кожи вокруг ногтя можно сделать собственноручно! Подогрей на водяной бане 1 столовую ложку оливкового масла и смешай ее с несколькими каплями лимонного сока. Получившуюся смесь втирай в кутикулу и кожу вокруг ногтя 1-2 раза в неделю.

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Избавься от железной пилочки! Она лишь усиливает расслоение ногтя и оставляет на нем микротрещины и царапины. Поэтому отдай предпочтение инструментам с тефлоновым или сапфировым напылением.

После морозной зимы кожа на руках часто бывает чересчур сухой, поэтому необходимо ее постоянно увлажнять и питать. Всегда носи с собой крем для рук, и обязательно используй его ежедневно перед сном. Эта простая и нетребовательная привычка очень быстро приведет твои ручки в порядок и сделает кожу гладкой и нежной!

А ты знала, что от кровообращения в твоих пальцах зависит способность ногтей к восстановлению? Чтобы кровообращение улучшить, можно в домашних условиях 1-2 раза в месяц делать специальную масочку. 2 г красного молотого перца смешай с 1 ч. л. ложкой жирного крема и настаивай на водяной бане в течение 10 минут. Дай смеси остыть, и нанеси ее толстым слоем на ногти на 15-20 минут. Если возникнут неприятные ощущения, сразу смывай маску теплой водой. После промокни руки полотенцем и нанеси питательный крем!

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Следи за своим питанием, балуй ногтики масками и маслами, выбирай качественные инструменты для маникюра и вот увидишь, результат не заставит себя ждать!

Фото: IStock