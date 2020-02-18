Новый 2020 год уже в разгаре! Какое животное по восточному календарю будет нам покровительствовать? Какие сюрпризы готовит 2020 год – приятные или не очень? Ответы на эти и многие другие вопросы – далее в материале

Новый год 2020– год кого по восточному календарю?

Новый 2020 год – год Белой Металлической Крысы. Металл отличается такими качествами, как упорство, стойкость и решительность, а Крысе присущи борьба за справедливость и твердый характер. Расположить к себе правительницу годичного цикла будет непросто, это потребует больших усилий. Крыса – умное, целеустремленное и терпеливое животное. Она знает все свои преимущества и недостатки, обладает отличной памятью и всегда находит выход из сложных ситуаций.

Финансовый гороскоп на 2020

Главный цвет 2020 года – белый. В жизни людей должны преобладать светлые мысли и чистые помыслы, чтобы Белая Металлическая Крыса одарила их успехами. В 2020 году стоит больше беспокоиться об окружающей среде, питать себя положительными эмоциями, совершать добрые бескорыстные поступки. В таком случае весь год будет плодотворным – во всех сферах жизни. Если ты давно хотела купить дом, квартиру или машину, но не решалась – в 2020 году смело иди на этот шаг.

Белый цвет Крысы – приятный знак для тех, кто хочет создать прочный брак в 2020 году. Этот год также прекрасен для новых начинаний, переездов и смены работы. Все, за что ты возьмешься, обязательно увенчается успехом.

Новый год 2020 – как подготовиться к празднованию?

Подготовку к Новому 2020 году нужно начинать с генеральной уборки. Тотемное животное этого года – крыса – одно из наиболее чистоплотных. Пересмотри вещи, избавьтесь от ненужного хлама, который не использовала в старом году – он тебе точно не больше понадобится. Встречай Новый год 2020 так, будто открываешь новую страницу в тетради – у тебя есть чистый белый лист, заполни его красками!

Что нужно успеть до Нового 2020 года: 7 важных дел

Новый год 2020 лучше встречать веселой компанией, с друзьями и близкими. Если есть возможность – отправься в путешествие, навстречу новым впечатлениям и новогодним приключениям. Не забывай про хорошее настроение! Что касается подарков на Новый год 2020, при их выборе стоит делать акцент на прочные и действительные нужные вещи. Запомни: Белая Металлическая Крыса не любит безделушки, она за практичность!

Новый год 2020 – как украсить дом накануне празднования и что приготовить?

Новый год 2020 – год Белой Металлической Крысы, поэтому и дом нужно украшать соответствующе. На новогоднюю елку можно повесить металлические игрушки и пушистый белый дождик. Скатерть, салфетки и посуда должны соответствовать общей цветовой гамме – белый, бежевый и нежно-голубой.

На праздничном столе должен царить достаток! Идеальный вариант: большой выбор блюд из мяса и рыбы, свежие овощи и фрукты, белое вино (или шампанское). Не забудь также про приманку для тотемного животного: зерно, орешки и различные сыры. Помни, что Белая Металлическая Крыса очень не любит спешку и небрежность. Лучше не ставить на праздничный стол покупные салаты и гарниры, выдели время и приготовь все сама.

Новый год 2020 – в чем встречать год Белой Металлической Крысы?

Хочешь, чтобы тотемное животное помогало тебе во всех начинаниях и приносило удачу? Тогда Новый год 2020 необходимо встречать с соблюдением всех правил, которые требует восточный гороскоп. Главный цвет года – белый, а стихия – металл. Именно эти элементы в новогоднем образе помогут тебе привлечь внимание Белой Металлической Крысы и расположить ее к себе.

В Новый год 2020 стоит отдать предпочтения нежным образам – в белых, светло-серых и кремовых оттенках. Аксессуары лучше выбирать металлические, украшенные драгоценными камнями. Это могут быть брошки, необычные подвески, заколки или серьги. Очень важно, чтобы украшения выглядели дорого, но не пафосно и вызывающе.

Фото: Pinterest, coxandcox.co.uk

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