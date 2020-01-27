Любовный гороскоп на январь 2020 для всех знаков зодиака

Чего ждать в отношениях в январе 2020 года? Какие сюрпризы на любовном фронте приготовили для вас звезды? Ответы на все вопросы ищите в нашем любовном гороскопе для всех знакОВ зодиака на январь 2020!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Январь обещает много побед (особенно на любовном фронте!), но при условии, если за них ты хорошенько поборешься. Так что будь готова к серьезному поединку, тем более, что на кону огромный приз – Любовь! На ринг выходит Белая Крыска, кто кого?

Это интересно: Овны – единственный знак зодиака, который чаще всего во что-то «влипает». Они просто гуру курьезов и нелепых ситуаций, причем этот феномен астрологи до сих пор никак не могут объяснить!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцы, надеюсь, не нужно вам объяснять, что пришла пора сворачивать горы и бороться за свою любовь? Доверься своей интуиции и иди напролом, ведь у тебя, наконец, появился шанс покорить ТУ САМУЮ вершину. В противном случае за свою лень будешь наказана одиночеством и легкой депрессией.

Это интересно: У Тельцов – самая яркая мимика. Это – комик, пародист и актер в одном лице. Да что я рассказываю, ты просто понаблюдай за ним во время его очередных шуточных историй и сама все поймешь!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Кто-кто, а Близнецы начнут год с огоньком! Это может быть легкая вспышка чувств или испепеляющее пламя страсти. Оставь в уходящем году все проблемы, и начни 2020-й с чистого листа! Во всех сказках за плохим приходит хорошее, а в финале в принцессу влюбляется прекрасный принц. Намек поняла? Ожидай суженого!

Это интересно: Настроение Близнецов напрямую зависит от погоды, причем всегда. Их безумную улыбку с легкостью может смыть даже самый небольшой дождь. Но тут главное – помнить: «важней всего – погода в доме, а все другое – суета».

Рак (22 июня — 22 июля)

Осторожно, рискуешь по уши влюбиться. А еще тебе ну никак не избежать отличного отдыха, множества новых приятных знакомств, моря позитива и океана везения. Короче, январь будет крутым, готовься!

Это интересно: Раки – ярые семьянины. Все поговорки про дом, как, например: «В гостях хорошо, а дома лучше», исключительно о них.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львы, оглядитесь по сторонам! Где-то совсем рядом колышется хвост удачи, тебе осталось только его поймать. На любовном фронте всё будет стабильно хорошо, а тем Львам, которые находятся в активном поиске, рекомендуем обратить внимание на нового знакомого!

Это интересно: В длинных очередях ты очень редко сможешь встретить Льва, они просто ненавидят ждать.

Дева (23 августа — 23 сентября)

Тебе просто все будут завидовать! Всё настолько удачно сложится в январе, что тебе будет казаться, что это сон. Но нет, это вполне себе реальная реальность 🙂 Так что наслаждайся, влюбляйся и не бойся говорить о своих чувствах!

Это интересно: Вот парадокс! Союз между Девой-мужчиной и Девой-женщиной невозможен, обычно они просто терпеть не могут друг друга.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Что самое главное в хорошем вине? Правильно, выдержка! Вот так и Весам в январе нужно поучиться сдерживать свои эмоции, и это касается не только конфликтных ситуаций в отношениях. На работе тоже постарайся ни с кем не спорить, особенно – с руководством! Ты можешь получить предложение руки и сердца, но вместо: «ДА, КОНЕЧНО!», отбрось все эмоции, и сперва хорошенько подумай.

Это интересно: И не пытайся, Весы ты точно не переспоришь. Эти люди могут доказать даже то, в чем сами не были уверены.

Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Скорпионы, халатность – явно не ваш спутник в январе. Если хочешь достичь вершин, единственный совет – это максимум работай и минимум отдыхай. Работай над отношениями: и над стабильными, и над только зарождающимися! Никто не говорит, что будет легко, но результат тебя порадует и очень скоро.

Это интересно: Скорпионам нужно идти в шпионы! Их лицо в любой, даже самой экстремальной ситуации, никогда не отражает истинных эмоций.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы, оглянитесь вокруг! Крыска преподнесла вам счастье на блюдечке. А еще в предложенном ею меню можно рассмотреть новую любовь, большое везение и неожиданную прибыль. Разве такие сюрпризы – не отличный старт в новом году?

Это интересно: По статистике, Стрельцы – самые аккуратные водители. И это – большой парадокс, учитывая их эмоциональность и неусидчивость.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Январь – это время находчивости! Сколько бы этот коварный месяц ни принес нежданных испытаний, ты обязательно выкрутишься, причем в еще более удачную сторону. Собака, может, и будет поначалу кусаться, но подход к ней точно ты найдешь, и она в ответ подарит тебе и ласку, и уют, и любовь!

Это интересно: Козероги – великие экспериментаторы, причем и в готовке, и в питании, и во внешнем виде. Если ты когда-то встретишь девушку, которая раз в неделю меняет цвет волос, не удивляйся, она просто – Козерог.

Водолей (21 января— 18 февраля)

Водолеям скучать в начале года точно не придется. Причем январь ты можешь смело обвести красным фломастером в календаре: фортуна на твоей стороне, а значит, крутые перемены не за горами! Не оглядывайся на отношения, которые остались в 2020-м, новый год приготовил для тебя такую любовь, которой еще не было в твоей жизни!

Это интересно: Водолеям снятся максимально реалистичные сны, в которых они могут ощущать запахи, вкусы и даже боль. Именно поэтому они часто путают сны и реальную жизнь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы, вы будете просто купаться в успехе! Январь понесет тебя по абсолютно новому течению, где окажется много шансов для карьерного роста и неожиданных романтичных встреч. Только главное – не забудь надеть спасательный жилет, а то есть риск утонуть в своем счастье. 🙂

Это интересно: Рыбы – это великие фантазеры. Они живут в своем выдуманном мире, где всё идеально и максимально «не так, как у всех».

Фото: Pinterest

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