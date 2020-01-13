Наверняка ты слышала, что с 13 на 14 января празднуют… А вот тут мнения расходятся! Кто-то в эту ночь встречает Старый Новый год, кто-то – Щедрый вечер, а у кого-то это ночь «с Маланки на Васыля». Так что же мы сегодня будем отмечать? Чтобы ответить на этот вопрос, давай для начала разберемся, что это за праздники!

Старый Новый год

Начнем со Старого Нового года. По факту, это тот же Новый год, только «по старому стилю», а точнее – по юлианскому календарю. Это уникальный праздник, и существует он только в Украине, России, Молдавии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Латвии, Казахстане, Узбекистане и Грузии. Появилась традиция отмечать Старый Новый год в 1918 году, после введения григорианского календаря. И по сей день этот праздник остается актуальным, тем более он продлевает выходные!

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Важно, что особых традиций празднования Старого Нового года нет, так что в каждой семье его встречают по-своему: кто-то снова готовит оливье, кто-то вновь открывает шампанское в 00:00, а кто-то просто собирается вечером с родными за чашечкой чая! Но на праздничное настроение масштаб торжества не влияет, ведь правда?

Маланки

В эту же ночь, с 13 на 14 января, по христианским обычаям чтят память преподобной Меланьи и встречают святого Василия Великого. Вечером после заката солнца группы молодых людей надевают маски зверей и отправляются щедровать. Один из парней переодевается в девушку и «превращается» в Меланью (Маланку), поэтому вся прогулка ряженых и называется «водить Маланку». Щедрующие обходят дома, развлекая хозяев веселыми сценками, танцами и традиционными праздничными щедривками. Чаще всего в этих песнях звучат пожелания благополучия и счастья в новом году!

В ночь «встречи» Меланки и Василия по традиции парни могли получить второй шанс. Если в прошлом году молодой человек получил от своей возлюбленной отказ, то вечером 13 января он мог повторить попытку. Кстати, именно с праздником Меланьи и Василия появилась традиция готовить на Новый год холодец. Василий Великий считался покровителем свиноводства, поэтому обязательным блюдом на праздничном столе был запеченный поросенок, который символизировал плодородие земли и плодовитость скота. Позже, когда запеченного поросенка могла себе позволить не каждая семья, отголоском традиции стало приготовление холодца из свинины.

Щедрый вечер

И если уж речь зашла о праздничном застолье, то пора вспомнить и про Щедрый вечер. Он, по сути, тесно переплетается с праздником Меланьи и Василия. Вечером 13 января хозяйки готовят щедрый стол из 12-ти непостных блюд, среди которых обязательно должна быть богатая кутя, заправленная салом или смальцем.

По украинской традиции, вечером 13 января обязательно следует отнести гостинцы крестным, а утром 14 января угостить родных, соседей, друзей вкусными блюдами с праздничного стола в честь Василия.

И еще одна праздничная традиция – это гадания. Считается, что в ночь с 13 на 14 января они точно сбудутся.

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