12 января в Санта-Монике (Калифорния, США) состоялась Critics’ Choice Awards (Выбор критиков). Эта ежегодная авторитетная премия отмечает лучших из лучших в сфере кино и телевидения. А выбор делают авторитетные члены Ассоциации кинокритиков вещательных компаний США. Красная дорожка 25 церемонии Critics’ Choice Awards собрала много голливудских суперзвезд. Под вспышками фотоаппаратов блистали Анджелина Джоли, Дженнифер Энистон, Леди Гага, Тимоти Шаламе, Шарлиз Терон, Марго Робби и многие другие. Какие наряды выбрали звезды, чтобы затмить всех – смотри в фотоподборке. А сейчас самое интересное – имена победителей!

Список победителей Выбор критиков 2020: КИНО

Лучший фильм, лучший дизайн – «Однажды в Голливуде». Среди прочих фильмов были заявлены «Джокер», «Ирландец» и «Паразиты»… Лучший сценарист – Квентин Тарантино. Лучшая роль второго плана – Брэд Питт. В его номинации были даже представлены Энтони Хопкинс и Аль Пачино.

Лучший актер – Хоакин Феникс. Он обошел Эдди Мерфи, Адама Сендлера, Леонардо Ди Каприо, Роберта де Ниро, Антонио Бандераса и Адама Драйвера.

Лучшая актриса – Рене Зеллвегер («Джуди»). Она обошла Шарлиз Терон, Сиршу Ронан, Люпиту Нионго, Скарлетт Йоханссон, Аквафину и Синтию Эриво.

Лучшая актриса второго плана – Лора Дерн («Брачная история»). В номинации были представлены Дженнифер Лопес, Скарлетт Йоханссон, Марго Робби и другие.

Лучший начинающий актер – Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»).

Лучший актерский состав – «Ирландец». За победу соревновались «Однажды в Голливуде», «Ножи наголо», «Маленькие женщины», «Паразиты», «Брачная история».

Лучший иностранный фильм – «Паразиты».

Лучший режиссер – Пон Чжун Хо («Паразиты») и Сэм Мендес (1917).

Лучший полнометражный мультик – «История игрушек 4».

Лучший боевик, лучшие спецэффекты – «Мстители: Финал».

Лучшая комедия – «Меня зовут Долемайт».

Лучший фантастический фильм / фильм ужасов – «Мы».

Список победителей Выбор критиков 2020: ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Лучший драматический сериал – «Наследники». За победу также соревновались – «Поза», «Это – мы», «Игра Престолов», «Корона», «Дэвид становится мужчиной», «Наблюдатель» и «Хорошая борьба».

Лучший драматический актер – Джереми Стронг («Наследники»).

Лучшая драматическая актриса – Реджина Кинг («Наблюдатель»).

Лучший драматический актер второго плана – Билли Крадап («Утреннее шоу»).

Лучшая драматическая актриса второго плана – Джин Смарт («Наблюдатель»).

Лучший комедийный сериал – «Дрянь». В номинации были представлены – «Живем сегодняшним днем», «Барри», «Невероятная миссис Мэйзел», «Мамочка», «Пен15» и «Шиттс Крик»

Лучший комедийный актер – Билл Хейдер («Барри»).

Лучшая комедийная актриса – Фиби Мэри Уоллер-Бридж («Дрянь»).

Лучший комедийный актер второго плана – Эндрю Скотт («Дрянь»).

Лучшая комедийная актриса второго плана – Алекс Борштейн («Невероятная миссис Мэйзел»).

Лучший мини-сериал –«Когда они увидят нас». В номинации были представлены – «Чернобыль», «Самый громкий голос», «Уловка – 22», «Фоссе/Вердон», «Невероятное», «Годы и годы».

Лучший актер мини-сериала – Джаррел Джером («Когда они увидят нас»).

Лучшая актриса мини-сериала – Мишель Уильямс («Фоссе/Вердон»).

Лучший актер второго плана в мини-сериале Стеллан Скарсгард («Чернобыль»).

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале – Тони Коллетт («Невероятное»).

Лучший мультфильм – Конь БоДжек.

Спасибо премиям за то, что можно обновить список фильмов и сериалов, обязательных к просмотру.

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