Не секрет, что Рождество в Украине – один из тех праздников, с которым связано множество загадочных и необычных традиций. О некоторых из них знают все, как, например, о колядках и 12 традиционных блюдах. Но вот о других, менее популярных в больших городах, знают лишь самые любопытные. А самобытных украинских традиций на самом деле много, и все они необычайно интересные!

По традиции Рождество в Украине начинается шестого января со Святого вечера – Сочельника. Если верить гипотезам, это название произошло от «сочива» – постной кутьи с соком из семян и медом.

В это вечер на столе зажигают рождественскую свечу в память о душах предков. А в красном углу («на покутье») комнаты ставится Дидух – последний обжиночный сноп из колосьев пшеницы, льна, овса и других злаковых, который, по поверью, является местом пребывания духов дедов-прадедов и оберегает дом от злых духов.

Праздничный стол засыпается тонким слоем сена, поверх которого стелиться белоснежная скатерть. На каждом углу стола кладут зубок чеснока, которому предписывается отгонять нечистую силу, и сверху покрывают еще одной скатертью: первая скатерть – для добрых душ, вторая – для людей.

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Также обязательным атрибутом рождественского стола являются фигурки коров, овец и других животных из пшеничного теста. Фигурки дарят друг другу и украшают ими интерьер дома.

С появлением в небе первой звезды, которая символизирует Вифлеемскую звезду, вся семья собирается за одним столом. В этот вечер дома обязательно должны присутствовать все члены семьи, так как в Сочельник находиться в чужом доме нельзя.

В Святой вечер хозяйки стараются использовать только новую посуду, в идеале – глиняные тарелки и глечики. На столе обязательно должны стоять 12 блюд – в честь 12 апостолов. Среди них кутья, узвар, капустняк, вареники и другие постные блюда: эта трапеза знаменует окончание строгого сорокадневного рождественского поста.

Святой ужин начинается молитвой, хозяин дома благословляет трапезу, крестит кутью и подбрасывает к потолку небольшую ее щепотку: если прилипает хоть немного, значит, год будет урожайным!

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Первой во время праздничного ужина обязательно нужно попробовать кутью, а уже потом – остальные блюда. Что примечательно, ничего нельзя доедать полностью: по традиции следует оставить понемногу в каждой тарелке, и тогда в доме всегда будет еда.

После Святой вечери молодые люди отправляются колядовать! Не путайте: в ночь с 6-го на 7-е января исполняются колядки. А щедривки, которые тоже нередко приписывают к Рождественским традициям, на самом деле можно услышать только 13-го января, в праздник Мелании.

Колядовать молодые люди отправляются небольшими группками ряженых, среди которых, по традиции, обязательно должен быть Мехоноша, «Коза», Пастух и др. Один из них («Береза») несет восьмиконечную звезду на шесте, которую колядники делают заранее из подручных материалов.

Эти группы ряженых ходят всю ночь от дома к дому, исполняют колядки, разыгрывают небольшие религиозные сценки и поздравляют с праздником, а хозяева за это угощают их сладостями или дают денежку.

Также у колядующих должен быть большой колокольчик. В старину с помощью такого предмета лечили заикание у детей: в колокольчик ряженых наливали воду и давали отпить ребенку, страдающему дефектом речи.

7-го января самым популярным развлечением является рождественский вертеп – воспроизведение сцены Рождества Христова средствами различных искусств. Чаще всего артисты прямо на улице разыгрывают небольшие праздничные сценки.

Рождество – это очень уютный праздник! И даже не смотря на то, что многие традиции сейчас не пользуются популярностью, стоит обязательно придерживаться самого важного рождественского правила – собираться всей семьей! Не обязательно готовить 12 блюд, не обязательно учить колядки (хотя на самом деле колядовать – очень весело!), главное – это хорошо провести время с родными людьми, и будет вам счастье!