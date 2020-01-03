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Тест: Кто ты из героев фэнтези?

Пройти небольшой тест и прямо сейчас узнай, кто ты из героев любимы фильмов в жанре фэнтези!

Наверняка вам хочется после насыщенных будней, провести новогодние выходные (ну, или хотя бы часть их!) на диване перед телевизором, ничего не делать, смотреть на мигающую огоньками елку и кушать мандаринки.  Чтобы вам долго не пришлось выбирать, что же в это время смотреть, на Новом канале с 31 декабря стартует неделя фентези! Какие фильмы и когда смотреть, читай здесь.

А пока, в честь недели фэнтези на Новом, мы предлагаем пройти забавный тест и узнать, кем бы вы могли быть из героев известных фильмов этого жанра!

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