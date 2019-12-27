Время подумать о прическе на Новый год. Каждая хочет выглядеть непревзойдённо в компании друзей, родственников и на фото в Instagram или Facebook. В этом году тебя ждет разнообразие причесок для длинных, коротких и вьющихся волос. И мы уверены – с нашими советами звездой новогоднего праздника будешь ТЫ! Что ж, начнем новогоднее перевоплощение.

Прически на Новый год для кудрявых волос

Все кудрявые девушки жалуются, что устали выравнивать волосы. Поэтому мы подготовили прическу, которая подчеркнет вашу естественность и изящество. Собранные сзади волосы, уложенные хаотично, с легкой ноткой беспорядка будут выглядеть более выигрышно, чем выпрямленные! Попробуешь?

Прически на Новый год для длинных волос

Для обладательниц длинных волос – праздничные пучки. Техника укладки достаточно простая, а пущенные впереди пряди сделают обычную прическу действительно праздничной. Также можно украсить волосы обычной косичкой или косичкой «рыбий хвост».

Прически на Новый год для короткий волос

Даже если у вас короткие волосы, это не помешает вам выглядеть элегантно! Легкие женственные волны подчеркнут естественность вашего образа. Не забывайте, что именно естественность в тренде. Главное – хорошо зафиксировать локоны!

В последние месяцы очень популярным стало цветное тонирование волос (серым, фиолетовым, синим, розовым, красным). Поэтому любительницам чего-то экстраординарного предлагаем поиграться с цветом. Будет необычно и ярко! Как вам такое перевоплощение?

Универсальные прически на Новый год

Всегда универсальным остается плетение! Способов его известно много и можно долго выбирать, какой тебе больше подойдет! Мы оставили самые популярные!

Прически на Новый год для детей

Для ваших маленьких принцесс – сестер, дочерей – мы также подобрали креативные прически, очень легкие в исполнении! Понадобятся шпильки, резинки и несколько цветных ленточек!

Социальные сети переполнены видео бьюти-блогеров с новогодними прическами. Мы выбрали самые оригинальные варианты!

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