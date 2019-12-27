Идеи запоминающихся подарков на Новый год – та еще задача. Что бы такое преподнести на праздник, чтобы и не банально, и запомнилось, и вызвало много восторженных эмоций? Мы поможем тебе подобрать лучший вариант!

В поисках самых эмоциональных подарков нужно в первую очередь подумать, какое именно ощущение хочется подарить получателю: адреналин, безудержное веселье, восторг от момента или уютно проведенное время.

Что подарить на Новый год 2020

Полет на самолете над Киевом – воздушная прогулка над городом и его окрестностями для настоящих смельчаков

Полет на воздушном шаре под управлением профессионального пилота. Никто не останется равнодушным от этих эмоций

Картинг – соревнование на мощных мини-автомобилях без кузова с другими гонщиками. Администратор выдаст каждому защитную экипировку. После финиша он определит победителя.

Мастер-класс по кулинарии! Такому подарку точно будут рады все девочки, ведь на подобных ивентах учат готовить фирменные блюда – стейки, десерты, торты… Выбирай что-то оригинальное и не прогадаешь!

Запись сингла в профессиональной студии со сведением готового трека. Специалист проведет инструктаж и покажет, как работать с микрофоном. А после этого исполнитель приступит к записи.

Мастер-класс по скалолазанию для двоих – отличная возможность провести время с пользой для здоровья и запастись новыми яркими впечатлениями

Флоат-капсула – оздоровительная процедура, которая позволяет полностью расслабиться, плавая на поверхности воды.

Подарите билет на какой-нибудь фестиваль. Найти зону по интересам будет совсем несложно, ведь здесь очень просто посетить мастер-классы и семинары от сертифицированных специалистов YouTube, уроки по танцам и съемкам шоу программ, выступления любимых музыкантов. Кроме того, на фестивале традиционно будут сотни блогеров, которым можно задать интересующие вопросы, заглянув на автограф-сессии.



Мастер-класс фотографии для новичков, где преподаватель обучит базовым принципам работы с камерой, расскажет об экспозиции, понятии качества кадра и режимах съемки.

Автомобильный квест – детективная командная игра на логику, в которой задействованы разные городские локации. На каждой точке участники будут выполнять различные креативные задания.

Надеемся, что наша подборка поможет вам удивить близкого человека! Экспериментируйте!

Фото: Pinterest

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