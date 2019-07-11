Выпала карта «Семерка кубков». А значит – пора снимать розовые очки. Читай гороскоп для всех знаков зодиака

Четверг пройдет под влиянием Семерки кубков. Таким образом, Таро предупреждают ­ – перестань жить иллюзиями и обрати внимание на реальность. Иногда мир фантазий спасителен для нашей психики, но не стоит погружаться в него слишком глубоко.

ОСНОВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Семерка Кубков – символ миража, иллюзий и самообмана. Это важная часть колоды Таро, которая сигнализирует об опасности. Пора положить на стол розовые очки и заняться превращением нафантазированной жизни в реальную. Этот болезненный путь ты не пройдешь одна. Друзья и знакомые поддержат в трудную минуту. И даже случайный знакомый может стать тем, кто изменит жизнь в лучшую сторону.

РАБОТА

Ложные цели, пустые обещания, лицемерие и самообман – это зыбкая почва. Из-за этого карьерная лестница ведет в провал. Будь осторожна, тебя пытаются затянуть в подлые интриги и грязные склоки. Посмотри внимательно на свое окружение, и цени людей не по словам, а по поступкам. Иначе когда мыльный пузырь лопнет, пробуждение будет очень горьким.

ЛЮБОВЬ

Говорят, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. Будь осторожна с критикой и претензиями к своему партнеру. Конечно, все девушки уверены, что только они знают, как лучше. Но непомерно завышенные требования и постоянный контроль разрушает любовь. Поэтому карта Таро советует отнестись к партнерским отношениям со здоровым скепсисом, и видеть рядом реального человека, а не того, кто не дотягивает к вашим фантазиям об идеальном партнере.

Фото – pinterest.com

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