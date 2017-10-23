Художница и визажист Сетарех Хоссейни создала серию make up-образов, отображающие разные знаки зодиака и поделилась фотографиями в Instagram

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Говорят, что характер человека зависит от его знака зодиака. Правда это или нет, наверняка не знает никто. Но однозначно можно сказать, что у каждого знака есть характерные черты, присущие пусть и не каждому, но большинству его представителей точно! Так, Тельцы считаются настойчивыми и целеустремленными, Весы вечно во всем сомневаются, а у Стрельцов на первом месте азарт. Именно эти особенные черты каждого из знаков и выделила в своих работах канадский визажист Сетарех Хоссейни, которая создала удивительную серию ярких beauty-образов.

Макияж губ с бархатной пудрой

Девушка сделала 12 разных вариантов мэйк-апа, каждый из которых соответствует одному из знаков зодиака. Конечно, на вечеринку с таким макияжем вряд ли стоит идти, а вот для яркой фотосессии в самый раз. Вдохновляйся!

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