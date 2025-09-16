Маникюр на сентябрь 2025: модная идея для нового сезона

Хочется, чтобы лето было всегда, но осень уже близка. Поэтому пора подумать о новых образах, гардеробе и маникюре. В осенних цветах ногтей есть что-то утонченное и вдохновленное природой. Если вы готовы изменить свои ногти к осени, мы собрали ниже некоторые из лучших идей осеннего нейл-арта, которые вдохновят вас на идеальный осенний маникюр сентября. Какой маникюр сделать в сентябре 2025 года?
Новый канал подготовил для тебя идеи дизайна для маникюра на сентябрь 2025 года.
Магнитные бури в сентябре 2025: опасные даты
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Фото iStock
Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для дел, путешествий, перемен