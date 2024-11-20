Прическа на Новый год 2025 своими руками: интересные идеи и способы

Время подумать о прическе на Новый год. Каждая хочет выглядеть непревзойдённо в компании друзей, родственников и на фото в Instagram или Facebook. В этом году тебя ждет разнообразие причесок для длинных, коротких и вьющихся волос. И мы уверены – с нашими советами звездой новогоднего праздника будешь ТЫ! Что ж, начнем новогоднее перевоплощение.

Прически на Новый год для кудрявых волос

Все кудрявые девушки жалуются, что устали выравнивать волосы. Поэтому мы подготовили прическу, которая подчеркнет вашу естественность и изящество. Собранные сзади волосы, уложенные хаотично, с легкой ноткой беспорядка будут выглядеть изысканнее, чем выпрямленные! Попробуешь?

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Прически на Новый год для длинных волос

Для обладательниц длинных волос – праздничные пучки. Техника укладки достаточно простая, а пущенные впереди пряди сделают обычную прическу действительно праздничной. Также можно украсить волосы обычной косичкой или косичкой «рыбий хвост».

Прически на Новый год для короткий волос

Даже если у вас короткие волосы, это не помешает вам выглядеть элегантно! Легкие женственные волны подчеркнут естественность вашего образа.

Универсальные прически на Новый год

Волны всегда будут актуальны и отлично подойдут под любой наряд! Способов завить волосы известно много. Выбери, какой больше подойдет именно тебе!

Социальные сети переполнены видео бьюти-блогеров с новогодними прическами. Мы выбрали самые оригинальные варианты!

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