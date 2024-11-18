Маникюр на Новый год 2025: лучшие дизайны и цвета

Новый год этот праздник к которому готовиться нужно заранее. В особенности, это касается маникюру. Ведь у хороших мастеров места занимают заранее. Тебе уже пора подумать о записи к своему мастеру и начать выбирать праздничный дизайн. Тем более, поход к нейл-мастеру всегда прибавляет настроение.

Какой маникюр сделать на Новый год 2025 года? Новый канал подскажет тебе. И не забывай, что покровитель года – Змея.

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