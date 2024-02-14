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Маникюр на День святого Валентина 2024: лучшие идеи

Маникюр на День святого Валентина

Совсем скоро День святого Валентина! Какой маникюр сделать для  романтического вечера? Мы отобрали самые трендовые варианты nail-дизайна, которые ты можешь легко повторить самостоятельно. Или же, если тебе понравится сразу несколько вариантов, пофантазировать и скомбинировать их! Ведь в День святого Валентина все должно настраивать на романтический лад, в том числе и маникюр!

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Публикация от •manicure•pedicure•free drinks (@nails.and.cocktails)

Фото — iStock

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