Таню Муиньо сняла клип для Jennifer Lopez на песню Can’t Get Enough (feat. Latto)
Совсем скоро День святого Валентина! Какой маникюр сделать для романтического вечера? Мы отобрали самые трендовые варианты nail-дизайна, которые ты можешь легко повторить самостоятельно. Или же, если тебе понравится сразу несколько вариантов, пофантазировать и скомбинировать их! Ведь в День святого Валентина все должно настраивать на романтический лад, в том числе и маникюр!
День святого Валентина: как провести, если ты без пары?
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