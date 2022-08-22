Маникюр на свадьбу: идеи в фото

Если в 2022 году ты готовишься стать женой, а, может, твоя свадьба уже запланирована на лето или осень 2022, самое время задуматься о свадебном маникюре. Не оставляй выбор дизайна маникюра для свадьбы на последний момент: красивые ухоженные ногтики – важный элемент нежного образа невесты!

Чаще всего, если искать в интернете варианты маникюра на свадьбу, поисковики выдают однотипные картинки с классическими дизайнами, которые «носили» еще наши бабушки.

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Чтобы ты не заморачивалась с поиском свадебного маникюра, мы сделали это за тебя и отобрали самые оригинальные идеи маникюра для невесты в 2022 году в нашей подборке. Вдохновляйся и уже сейчас записывайся к мастеру: твою дату могут легко занять другие невесты!

Фото: istock

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