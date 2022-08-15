Китайский гороскоп по году рождения на 2022 год

2022 год Черного (Голубого) Тигра принесет нам много хорошего и приятного. Если вы уже прочли подробный гороскоп для своего знака зодиака – Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва, Девы, Весов, Скорпиона, Стрельца, Козерога, Водолея и Рыб – пора узнать еще один важный аспект. Восточный гороскоп по годам – астрологический прогноз, который тоже стоит учитывать. Так что же ждет именно вас? Новый канал уже подготовил восточный гороскоп по годам на 2022 год.

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Восточный гороскоп на 2022 год для родившихся в год Тигра

Для тех, кто появился на свет в год Тигра, 2022 год станет периодом исполнения заветной мечты. Для этого вам необходимо активно демонстрировать свои способности, оперативно реагировать на быстро меняющуюся ситуацию и смело действовать. Следующий год гарантирует вам популярность, повышенный интерес и восхищение окружающих. Таким вниманием к вашей персоне можно и нужно воспользоваться, чтобы продвинуться в карьере, опередить конкурентов или рискнуть начать свое дело. Обязательно проявите себя, не оставайтесь в тени, это ваш год!

Восточный гороскоп на 2022 год для родившихся в год Кролика

Для тех, кто родился в год Кролика, 2022 год Тигра станет особенным и трансформационным. Это очень важный период в вашей жизни, вам придется принять судьбоносные решения и решиться на колоссальные перемены. Не удивляйтесь, если в этом году получите новости, которые развернут вектор вашей жизни на 180 градусов. Главное – принимать ситуацию, сохранять спокойствие и решать вопросы по мере их поступления, применяя креативный подход. Небольшая встряска приведет вас к тому, что со временем вы сами будете в восторге от своих способностей, смелости и новой жизни. Чтобы год сложился наиболее благоприятно, окружите себя ресурсными, положительными и энергичными людьми. Пора прекратить общение с теми, кто постоянно ноет и жалуется на жизнь.

Восточный гороскоп на 2022 год для родившихся в год Дракона

Для Драконов год Тигра тоже не останется без изменений в жизни. Но вам нужно экономить свои ресурсы, чтобы у вас хватило сил на мощный рывок. Поэтому старайтесь больше отдыхать, пройдите медицинское обследование, контролируйте режим дня и сон. Не бойтесь рисковать – наступающий год очень подойдет для крупной инвестиции в недвижимость и/или покупки автомобиля. Также активные энергии следующего периода могут побуждать вас к мысли о миграции. Такое серьезное решение, как переезд в другую страну, следует принимать во всеоружии, с учетом всех рисков. Не спешите и не забывайте о своем здоровье.

Восточный гороскоп на 2022 год для родившихся в год Змеи

В 2022 году родившимся в год Змеи захочется получить новые знания и навыки. Неудивительно, если вы планируете пойти на какие-то дополнительные курсы или поступить на еще один факультет в университете. Будьте амбициозными, и Тигр подарит вам вдохновение на начало работы, высокую концентрацию внимания и силу воли, чтобы не бросить начатое. Кроме того, в этот период вам может открыться ранее недоступная информация. Не забывайте прислушиваться к своей интуиции и не забывайте получать удовольствие от процесса. Вы будете иметь все шансы стать популярным – если не на всю страну, то в своей сфере точно. Не забывайте и о здоровье, старайтесь избавиться от старых вредных привычек. Займитесь спортом и постройте еще большее планов на будущее.

Восточный гороскоп на 2022 год для родившихся в год Лошади

У тех, кто родился в год Лошади, в 2022 году жизнь будет бурлить и быстро меняться. Это время свежих идей, энергии для старта новых проектов и самопознания. Люди вокруг ощутят ваш прилив энергии и станут вам доверять еще больше, ваш авторитет возрастет. Поэтому для вас уже с начала нового года существует возможность перехода на более высокую должность. Вполне возможно, что для качественного скачка на следующий уровень вам придется уйти со старого места работы, чтобы сразу и со всей ответственностью приступить к новым обязанностям. Примите это решение, не оглядываясь назад. Также не обойдется без приятных перемен в личной жизни. Одинокие встретят свою вторую половинку, а пара будет проводить время в романтике.

Восточный гороскоп на 2022 год для родившихся в год Козы

2022 год для тех, кто родился в год Козы, станет завершением старого этапа жизни и переходом к новому. Это может быть окончание учебы, переход на новую работу, изменение социального статуса, материнство, женитьба или оформление развода, открытие своего бизнеса, выход на пенсию или путешествие в места, где вы раньше не бывали. Важно проанализировать все нынешние дела и сделать правильные выводы, чтобы не повторять ошибок прошлого. Воспользуйтесь шансом, который дает вам год Тигра. Не бойтесь учиться и приобретать новую профессию, не отказывайтесь от предложений, даже если они кажутся вам нереальными. Сначала всегда нужно хотя бы попробовать. Вы получите ответы на свои вопросы и четко определите цели, желания и возможности, которые позволят вам уверенно стартовать к новым высотам.

Восточный гороскоп на 2022 год для родившихся в год Обезьяны

Для Обезьян следующий год будет полон приключений! Однако в начале года вам рекомендуется залечь на дно, не проявлять излишней активности без повода и тем более не приобщаться к таким массовым мероприятиям как митинги, пикеты, забастовки. Как бы вас ни привлекали гражданские обязанности, возьмите себя в руки и сохраняйте позицию наблюдателя. Такое решение не только поможет избежать негативного для вас течения обстоятельств, но и позволит остановиться, подумать, а затем отреагировать самым выгодным для вас образом. Год Тигра принесет вам энергию для решения всех текущих вопросов. Вы сможете увеличить свой доход и не думать о нехватке денег. Один из множества допустимых сценариев реализации приходящих энергий – это новость о каком-то судьбоносном событии, что заставит вас приступить к поиску дополнительного источника дохода.

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Восточный гороскоп на 2022 год для родившихся в год Петуха

В 2022 году вам следует действовать осторожно, чтобы потом не пожалеть о своем решении. Фильтруйте любую информацию, не поддавайтесь на провокации, проверяйте все документы и давайте себе время на обдумывание будущих поступков. Чтобы избежать проблем, заведите привычку советоваться по важным вопросам с людьми, которым доверяете на сто процентов. Также займитесь очищением своего пространства: выбросьте старые вещи, которые не идут, не радуют или морально устарели – отдайте их нуждающимся. Также пересмотрите свое окружение. Не участвуйте в разговорах на негативную тематику, минимизируйте общение с людьми, которые транслируют низкие вибрации, и избегайте утечки энергии. Фокусируйтесь на положительных событиях и уделите внимание своему здоровью, чаще посещайте стоматолога, сходите к неврологу и окулисту. Если вы сделаете все правильно, то у вас появятся силы и возможности для длительного путешествия.

Восточный гороскоп на 2022 год для родившихся в год Собаки

Для Собак год Тигра будет насыщен интересными событиями и активными переменами. Ваше здоровье останется крепким. Вы сможете завоевывать мир, а в перерывах между активными действиями можно будет совершить путешествие туда, куда давно мечтали. Это вдохновит вас, и, вернувшись, с новыми силами вы сможете взяться за продвижение своих проектов, расширение бизнеса или покорение новых карьерных вершин. При этом вам нужно пытаться немного ослабить контроль и побольше довериться жизни. В 2022 Собак ожидают крупные финансовые операции и приятные расходы. Это может быть покупка автомобиля, недвижимости или вложения в выгодные инвестиции. Не беспокойтесь, если вы не профессионал в финансовых вопросах, у вас будет возможность получить хороший совет.

Восточный гороскоп на 2022 год для родившихся в год Свиньи

Год Тигра станет для вас этапом, когда вы начнете получать вознаграждение за свой труд. До этого вы накопили много знаний, умений и опыта. Пора использовать полученное и реализовывать свой большой потенциал. В следующем году к вам придут отличные возможности, нужные люди и энергия. Вы будете чувствовать поддержку, а обстоятельства сложатся в вашу пользу. Чтобы увеличить финансовый поток и усилить удачу, рекомендуется держать рядом с собой специалистов по всем важным вопросам или толковых помощников, которым можно делегировать выполнение сложных узконаправленных задач. Следующий период предсказывает вам прекрасное начало нового, очень стабильного и выгодного дела, которое впоследствии принесет хороший доход.

Восточный гороскоп на 2022 год для родившихся в год Крысы

Рожденных в год Крысы ожидает прекрасный год во многих жизненных сферах. Тигр подарит вам новые возможности для роста и развития, откроет ранее недоступные перспективы и, главное, даст ресурсы, чтобы этим воспользоваться. У вас получится заниматься несколькими проектами одновременно и приобщить для их реализации толковых партнеров, которые, безусловно, окажут вам мощную поддержку. В личной жизни многим Крысам год обещает классные перемены – вы станете счастливыми как никогда. Финансами лучше не разбрасываться, но и недостатка денег у вас не будет.

Восточный гороскоп на 2022 год для родившихся в год Быка

Наконец-то у тех, кто родился в год Быка, весь год будет счастливым. Кто-то смело возьмется за решение жилищного вопроса и решится на переезд или покупку недвижимости. Те, кто ищет любовь, смогут встретить свою вторую половинку и не задумываясь официально зарегистрировать отношения. Ваш союз, созданный в год Тигра, обещает быть крепким, долговечным и благополучным. Тех, кто уже в отношениях, ждет новая волна приятных эмоций, волнующих откровений и горячих приключений. Теплые совместные вечера и время, проведенное в кругу семьи, станет лучшим ресурсом, который придаст вам сил для новых свершений. В следующем году Быкам также удастся увеличить финансовый поток. Прислушайтесь к себе и попробуйте реализовать самые смелые идеи.

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