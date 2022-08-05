как снять шеллак в домашних условиях

Снять шеллак и подправить маникюр то еще задание. Кажется, что самостоятельно не справиться. А что, если твой мастер по каким-то причинам не работает, а маникюр уже имеет совсем непрезентабельный вид?
Оказалось, что найти способ снятия шеллака самостоятельно не так-то сложно. Все необходимые инструменты есть дома у каждой девушки.
Маникюр 2022: как сделать модные зеркальные ногти
Маникюр с камифубуками: что это, как сделать и варианты дизайна
Чтобы снять шеллак (гель-лак) в домашних условиях с наименьшим ущербом для ногтей, тебе понадобится:
Итак, приступим к самой технике снятия шеллака.
Сперва хорошенько вымой руки с мылом. Это необходимо, чтобы обезжирить ногти и позволить ацентону «сработать». Затем в борьбу вступают ватки и фольга. Фольгу нужно разделить на небольшие кусочки, а ватные диски разрезать пополам.
Смочи ватный диск ацетоном и оберни им ноготь. Чем плотнее прилегает ватка к ногтю, тем быстрее и качественнее растворится шеллак. Оберни каждый ноготь поверх ватного диска фольгой.
Такие «компрессы» следует держать 10-15 минут, слегка массируя при этом. По прошествии необходимого времени снимай фольгу и ватные диски.
Когда ретроградный Меркурий 2022: даты и предостережения
Сняв «обертку» с одного ногтя, размягченные остатки гель-лака удали с помощью апельсиновой палочки или пушера. Затем отшлифуй ногти пилочкой и обработай кутикулу маслом. Готово!
Как убрать шеллак с ногтей в домашних условиях, мы разобрались. Однако в процессе следует придерживаться нескольких советов:
Как видишь, снять покрытие шеллак в домашних условиях не так-то и сложно! Процедура достаточно простая, и не занимает много времени.
А пока твои ноготки отдыхают без гель-лака, выбирай новый дизайн и записывайся к мастеру на маникюр! Тут уж без профессионалов вряд ли получится обойтись.
Фото: istock
Читай также:
Как сделать маникюр в домашних условиях? 10 секретов
Как легко снять шеллак в домашних условиях? Лайфхаки