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Как легко снять шеллак в домашних условиях? Лайфхаки

как снять шеллак

Снять шеллак и подправить маникюр то еще задание. Кажется, что самостоятельно не справиться. А что, если твой мастер по каким-то причинам не работает, а маникюр уже имеет совсем непрезентабельный вид?

Оказалось, что найти способ снятия шеллака самостоятельно не так-то сложно. Все необходимые инструменты есть дома у каждой девушки.

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Чтобы снять шеллак (гель-лак) в домашних условиях с наименьшим ущербом для ногтей, тебе понадобится:

  • жидкость для снятия лака с ацетоном
  • ватные диски
  • фольга
  • апельсиновая палочка для ногтей (ее можно заменить пушером — двухсторонним металлическим инструментом, предназначенным, чтобы отодвигать кутикулу)
  • пилочка для шлифовки
  • масло для кутикулы
  • немного терпения 🙂

как снять шеллак в домашних условиях

Итак, приступим к самой технике снятия шеллака.

Сперва хорошенько вымой руки с мылом. Это необходимо, чтобы обезжирить ногти и позволить ацентону «сработать». Затем в борьбу вступают ватки и фольга. Фольгу нужно разделить на небольшие кусочки, а ватные диски разрезать пополам.

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Смочи ватный диск ацетоном и оберни им ноготь. Чем плотнее прилегает ватка к ногтю, тем быстрее и качественнее растворится шеллак. Оберни каждый ноготь поверх ватного диска фольгой.

как снять шеллак самостоятельно

Такие «компрессы» следует держать 10-15 минут, слегка массируя при этом. По прошествии необходимого времени снимай фольгу и ватные диски.

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Сняв «обертку» с одного ногтя, размягченные остатки гель-лака удали с помощью апельсиновой палочки или пушера. Затем отшлифуй ногти пилочкой и обработай кутикулу маслом. Готово!

как снять шеллак дома

Как убрать шеллак с ногтей в домашних условиях, мы разобрались. Однако в процессе следует придерживаться нескольких советов:

  • Не используй технический ацетон. Это может травмировать кутикулу и повредить кожу вокруг пальцев.
  • Когда удаляешь ватный диск, делай это вращательными движениями. Так покрытие легче снимется.
  • Если дома нет фольги, используй обычные резинки, чтобы закрепить ватные диски.
  • Если твоя кожа особенно чувствительна к ацетону, лучше снимать покрытие в салоне.

как снять гель лак в домашних условиях

Как видишь, снять покрытие шеллак в домашних условиях не так-то и сложно! Процедура достаточно простая, и не занимает много времени.

А пока твои ноготки отдыхают без гель-лака, выбирай новый дизайн и записывайся к мастеру на маникюр! Тут уж без профессионалов вряд ли получится обойтись.

Фото: istock

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