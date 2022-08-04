Новый канал>G.space>Новости

Маникюр на август 2022: идеи дизайна в фото

Маникюр на август 2022: идеи дизайна в фото

Лето – лучшее время попробовать яркий маникюр на своих ногтях. Конечно, ты можешь сделать это. Но в августе в моду входят очень натуральные цвета на ногтях. Чудные цвета подойдут, как для торжественного случая, так и для повседневной жизни. Даже если твое настроение иногда не так весело, сделай маникюр и порадуй себя! Какой маникюр сделать в августе 2022 года, чтобы взбодрить себя?

Новый канал подготовил для тебя идеи дизайна для маникюра на август 2022 года.

Cейчас смотрят

Мода 2022: Какой купальник выбрать 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от نادیا لویمی|مدرس ناخن (@nailartist.nadia)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от نادیا لویمی|مدرس ناخن (@nailartist.nadia)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от IndigoDesigner Marta Szołtysik (@marcipazur)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от NAILSMADE ???????? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от NAILSMADE ???????? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от •manicure•pedicure•free drinks (@nails.and.cocktails)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от •manicure•pedicure•free drinks (@nails.and.cocktails)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от @bunny.nailcafe

Фото iStock

Читай также:

Летний маникюр 2022: идеи в фото 

Универсальный тренд: С чем носить белую футболку 

gspace маникюр модные новости на стилі
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь