Свадебные платья 2022: варианты на любой вкус в фото

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Свадьба уже совсем скоро, а модное свадебное платье ты еще не купила? Мы подобрали трендовые красивые платья для свадьбы в 2022 году на любой вкус. Вдохновляйся фотоподборкой
Какой вариант свадебного платья выбрать? Ведь их так много! Мировые дизайнеры создали десятки образов, из которых сможет выбрать даже самая капризная и требовательная невеста.
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Одной из тенденций 2022 года стал минимализм и индивидуализм. Так что позволь себе можно самый смелый лук, включая белый брючный костюм. Но если ты мечтаешь о роскошном пышном платье, кто тебе запретит его купить?
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Смотри модные свадебные платья 2022, вдохновляйся, и пусть все пройдет идеально!
Monique Lhuillier
Oscar de la Renta
Lela Rose
Randi Rahm
Marchesa
Pronovias
По материалам iStock.com, brides.com