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Свадебные платья 2022: варианты на любой вкус в фото

свадебные платья 2020

Свадьба уже совсем скоро, а модное свадебное платье ты еще не купила? Мы подобрали трендовые красивые платья для свадьбы в 2022 году на любой вкус. Вдохновляйся фотоподборкой

Какой вариант свадебного платья выбрать? Ведь их так много! Мировые дизайнеры создали десятки образов, из которых сможет выбрать даже самая капризная и требовательная невеста.

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Одной из тенденций 2022 года стал минимализм и индивидуализм. Так что позволь себе можно самый смелый лук, включая белый брючный костюм. Но если ты мечтаешь о роскошном пышном платье, кто тебе запретит его купить?

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Смотри модные свадебные платья 2022, вдохновляйся, и пусть все пройдет идеально!

Monique Lhuillier

  • Свадебные платья 2022: варианты на любой вкус в фото
  • Свадебные платья 2022: варианты на любой вкус в фото
  • Свадебные платья 2022: варианты на любой вкус в фото
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Oscar de la Renta

  • Свадебные платья 2022: варианты на любой вкус в фото
  • Свадебные платья 2022: варианты на любой вкус в фото
  • Свадебные платья 2022: варианты на любой вкус в фото
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Lela Rose

  • Свадебные платья 2022: варианты на любой вкус в фото
  • Свадебные платья 2022: варианты на любой вкус в фото
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Randi Rahm

  • Свадебные платья 2022: варианты на любой вкус в фото
  • Свадебные платья 2022: варианты на любой вкус в фото
  • Свадебные платья 2022: варианты на любой вкус в фото
  • Свадебные платья 2022: варианты на любой вкус в фото
  • Свадебные платья 2022: варианты на любой вкус в фото
  • Свадебные платья 2022: варианты на любой вкус в фото
  • Свадебные платья 2022: варианты на любой вкус в фото
  • Свадебные платья 2022: варианты на любой вкус в фото
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Marchesa

  • Свадебные платья 2022: варианты на любой вкус в фото
  • Свадебные платья 2022: варианты на любой вкус в фото
  • Свадебные платья 2022: варианты на любой вкус в фото
imageimageimage

Pronovias

  • Свадебные платья 2022: варианты на любой вкус в фото
  • Свадебные платья 2022: варианты на любой вкус в фото
  • Свадебные платья 2022: варианты на любой вкус в фото
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По материалам iStock.com, brides.com

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