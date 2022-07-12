упражнения с фитнес резинками для рук и плечей

Хочешь подкачать руки, но гантели не твое? Тогда твоими лучшими друзьями на тренировках станут фитнес-резинки! Они помогут придать тонус мышцам, убрать дряблость и наконец показать рельеф твоих ручек. Хочешь, чтобы твои руки классно смотрелись в платьях на бретельках? Тогда скорее выбирай свою резинку по уровню нагрузки и айда тренировать руки и плечи!

Делимся с тобой ТОП-5 упражнениями с резинками для рук и плеч:

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1. Разведение рук перед собой в стороны

Зафиксируй резинку на косточках пальцев так, чтобы ладони смотрели друг на друга. Затем вытяни руки перед собой на уровне плеч. Разводи руки в разные стороны, а в точке максимального напряжения задержись на 5 секунд. Повтори таких 15-20 раз 3 подхода. Эту же упражнение можно выполнить, зафиксировав резинку выше локтей. Тогда ты лучше почувствуешь работу мышц плеч.

2. Французский жим на трицепс

Задень за резинку руками за спиной. Растягивай ее вверх так, чтобы хорошо напрягался трицепс руки, которая идет вверх. Спину нужно держать максимально прямо, пресс напрячь. Повтори таких 15-20 раз 3 подхода на каждую руку.

3. Отвод рук вниз

В этом упражнении будут работать сразу мышцы обеих рук. Зафиксируй резинку в обоих ладонях. Одну руку согни в локте и направь вверх, другую тоже согни в локте, но держа резинку обратным хватом. Разгибай нижнюю руку, опуская запястье максимально низко. Повтори таких 15-20 раз 3 подхода на каждую руку.

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4. Подъем на бицепс

Обхвати резинку пальцами и обопрись одной рукой в ​​противоположную ногу, сдерживая натяжения. Другую руку согни в локте. Повтори таких 15-20 раз 3 подхода на каждую руку.

5. Тяга рук до подбородка

Исходное положение: ноги на ширине плеч, спина выпрямлена. Зафиксируй резинку, наступив на нее ногами посередине. Опусти руки и возьми резинку так, чтобы она натянулась. Полностью випрямся, но оставь ноги немножко согнуть в коленях. Поднимай резинку к подбородку, направив локти вверх. Повтори таких 15-20 раз 3 подхода.

Совет: начинай с резинки с наименьшей жесткостью и постепенно увеличивай нагрузку. Так ты сможешь привыкнуть и постепенно войти в режим тренировки.

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