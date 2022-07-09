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Маникюр на июль 2022: идеи дизайна в фото

Маникюр на июль 2022: идеи дизайна в фото

Лето – лучшее время попробовать яркий маникюр на своих ногтях. В этом году в моду возвращаются неоновые оттенки, яркие дизайны и увлекательные рисунки. Понимаем, что настроение у тебя может быть не очень хорошим, однако новый маникюр всегда хоть немного поднимет настроение. Какой маникюр сделать в июле 2022 года, чтобы взбодрить себя?

Новый канал подготовил для тебя идеи дизайна для маникюра на июль 2022 года.

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Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

 

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Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

 

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Публикация от نادیا لویمی/مدرس ناخن (@nailartist.nadia)

 

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Публикация от IndigoDesigner Marta Szołtysik (@marcipazur)

 

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Публикация от NAILSMADE ???????? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

 

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Публикация от •manicure•pedicure•free drinks (@nails.and.cocktails)

 

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