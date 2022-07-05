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Летний маникюр 2022: идеи в фото

Летний маникюр 2022

Какой модный маникюр сделать этим летом? Какие цвета и узоры будут в тренде? Специально для тебя мы собрали фотоподборку интересных идей летнего нейл дизайна 2022. Рассматривай, вдохновляйся и создавай что-то свое!

Тренды этого года весьма разнообразны. Актуальными будут пастельные оттенки, полоски, цветочные, анималистические и фруктово-ягодные узоры, а также точечки. Особое внимание уделяется маникюру с вкраплением неона и индивидуальным тематическим наклейкам или рисункам.

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Неизменным остается то, что главная идея моды — отразить индивидуальность и настроение. Что тебе хочется именно сейчас? Какая ты сегодня? Листай идеи летнего маникюра в фото прямо сейчас и выбирай то, что по душе:

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