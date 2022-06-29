Лунный календарь стрижек на июль 2022 года уже на сайте Нового канала! Мы знаем, что ты точно заботишься о состоянии своих волос. Поэтому правильно и тщательно выбираешь не только шампуни, кондиционеры, маски и стайлинг, но и тот день, когда стоит подстричься и покрасить волосы. Планируешь обновить свою прическу? Тогда читай наш лунный календарь стрижек на июль 2022 года.

Лунный календарь на июль 2022 года: когда стричь волосы

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1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 20, 22, 29, 30 июля – благоприятные дни для стрижки волос! Согласно лунному календарю на июль 2022 года, в эти дни волосы хорошо отреагируют на изменение длины. Поэтому можешь смело записываться в салон или довериться кому-нибудь из подруг.

Помни, что менять прическу нужно взвешенно. Тщательно обдумай, какая длина тебе будет удобна для ежедневного ношения. Не поддавайся на порыв сделать челки, тщательно не обдумав этот шаг. Кому нужно пожалеть о челке, а затем месяцами снова его отращивать. Лучше посоветуйся со специалистом относительно того, какая форма тебе подходит и какая укладка не требует восьми рук. В эти дни стрижка принесет прилив энергии и материальное обогащение. Более подробные рекомендации по улучшению материального положения ищи на страницах Нового канала, в материале – финансовый гороскоп на 2022.

Лунный календарь на июль 2022 года: когда не стоит стричь волосы

2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31 июля 2022 года – неблагоприятные дни для стрижки волос! Как указывает лунный календарь стрижек на июль 2022 года, в эти дни стоит забыть о стрижке. Не хотим разбрасываться стереотипами, но все же плохая стрижка для девушки – это чуть ли не конец света. Только представь, что ты просила подровнять кончики, а мастер сняла гораздо больше. Вот потому и не стоит идти на стрижку в эти дни. Не трать нервы.

Лунный календарь на июль 2022 года: когда красить волосы

3, 5, 13, 21, 22, 23 июля – благоприятные дни для окрашивания волос! Поэтому смело записывайся к колористу или покупай свою любимую проверенную краску для волос для домашней покраски.

Эти дни являются хорошим периодом, чтобы обновить цвет волос или кардинально его изменить. На лето девушки обычно любят перекрашиваться в более светлые и более теплые оттенки. Но, пожалуй, это блонду не касается. Ведь никто не хочет желтизны. Если тебе хватает смелости, попробуй на лето перекраситься в яркий цвет или хотя бы добавить цветные пряди. Внимание обеспечено! Уверенность придает крылья, поэтому будь готова встретить любовь. Больше о том, какие знаки Зодиака имеют шансы встретить любовь всей жизни после похода к парикмахеру, читай на страницах Нового канала, в материале – любовный гороскоп на 2022д.

Лунный календарь на июль 2022 года: когда не стоит красить волосы

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля – неблагоприятные дни для окрашивания волос! Если верить лунному календарю стрижек на июль 2022 года, то в эти дни окрашивание волос может оставить тебя даже без волос. Особенно осторожными следует быть тем, кто хочет перейти в блонд. Это не делается через несколько часов! Чтобы не остаться с поврежденными волосами и плохим настроением, лучше подбери другую дату для окрашивания волос.

Фото: IStock

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