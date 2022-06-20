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Маникюр на июнь 2022: идеи дизайна в фото

Маникюр на июнь 2022: идеи дизайна в фото

А вот и первый месяц лета – ура! Честно говоря, лето в этом году либо совсем не чувствуется, либо чувствуется как-то не так, и все из-за войны. Невозможно представить, как радоваться теплу, солнцу, спокойно ходить в юбках и красивых платьях, когда россия все еще убивает наши земли и народ. Но ты жива и в относительной безопасности. Поэтому не забывай радовать себя и разрешать маленькие радости. Одна из таких – новый маникюр. Какой маникюр сделать в июне 2022 года, чтобы немного поднять себе настроение?

Новый канал подготовил тебе идеи дизайнов для маникюра на июнь 2022.

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