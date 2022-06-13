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Мода 2022: какие кроссовки в тренде этим летом

Кроссовки на осень 2022: модные тренды (фото)

Ну наконец девушки могут носить красивые платья, юбочки, брючные костюмы и буквально летать, а не умирать под вечер. А все благодаря моде на кроссовки! В 21 веке это стало стильным, удобным, практичным. И ножки ежедневно говорят «спасибо» за отдых от каблуков. И теперь каждая девушка хочет иметь не только десяток пар босоножек, но и кроссовок под каждый лук!

Сейчас мы тебе расскажем, какие кроссовки в моде летом 2022 года.

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Много шнурков

Шнуровка возвращается в модные тренды обуви лета 2022, а значит, в кроссовках ее должна быть еще больше. Кроссовки на толстой подошве с двойной шнуровкой отлично смотрятся как с джинсами, так и со спортивными брюками. Ну и, конечно же, с платьями и юбками. Поэтому не забывай и не бойся их!

 

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Публикация от PUMA (@puma)

 

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Публикация от PUMA (@puma)

«Папины кроссовки» или Ugly Sneakers

Некоторые подумают: «фу, какой ужас, что за массивную обувь ты носишь»? Но плюсов в «папиных кроссовок» и их массивности множество! Толстая подошва особенно классно защищает твою ногу от холода осенью и зимой. А гигантский размер только подчеркивает хрупкость женской ножки. Поэтому девушки на фото в такой обуви всегда выглядят стройнее.

Мода 2022: какие джинсы выбрать

 

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Публикация от PUMA (@puma)

Кроссовки на осень 2022: модные тренды (фото)

Белые кроссовки

Белые осенние кроссовки превращают нейтральный наряд в невероятно современный. Обязательно купи себе пару, если еще эта базовая вещь отсутствует в твоем гардеробе. Да, конечно ее можно легче испачкать… Но, если белые кроссовки мыть каждый раз после прогулки, прослужат они дольше.

 

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Публикация от PUMA (@puma)

Неон и блестки

Неоновые цветовые палитры является первым заметным трендом осени 2021 именно для кроссовок. Яркие цвета и перламутр — возвращение к 90-м и 2000-м годам.

Кроссовки на осень 2022: модные тренды (фото)

 

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Публикация от adidas Originals (@adidasoriginals)

Тренд «мatchy-matchy»

Буквально означает «сочетание цвета». Не так давно дизайнеры категорически отказались от тандема типа «одинаковая обувь и сумка». Но, честно признаемся, комбинирование кроссовок под твой наряд — это шикарный вариант для тех, кто хочет выделиться и самостоятельно диктовать тренды. Свой стиль — самое главное!

 

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Публикация от adidas Originals (@adidasoriginals)

 

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Публикация от adidas Originals (@adidasoriginals)

Tie Dye

Эксперименты — лучшие друзья 2022! Первоначально Tie Dye — это метод окраски тканей (а теперь и обувной тренд), когда ее сворачивают в клубок, гармошку или комкают еще каким-то способом и помещают в покрасочный раствор. Результат эксперимента — это всегда сюрприз, все зависит от выбора цветов и их самостоятельного преобразования в принт. На наш взгляд, это суперский вариант для преображения старых кроссовок.

Кроссовки на осень 2022: модные тренды (фото)

Животные принты

Если тебе нравится леопардовый или крокодилий узор, однако надеть такую кофточку ты не решишься, экспериментируй с обувью! Не бойся вносить такие принты в свой гардроб, просто делай это качественно: не стоит кутаться леопардом с ног до головы.

Кроссовки на осень 2022: модные тренды (фото)

 

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Публикация от adidas Originals (@adidasoriginals)

Фото — iStock, Getty Images

 

 

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