Мода 2022: тренды и тенденции

Мода 2021 года привела в тренды костюмы свободного кроя, открытую спину, тотал лук и клетку. В ноябре и декабре дизайнеры по традиции объявили, что будет модным в 2022 году. Конечно, мы не могли удержаться и собрали для тебя основные тренды.

Мода 2022: что в тренде

Тонкие ремешки и бретельки

Женщина и легкость? Конечно, в тренде! В сезоне-2022 будут набирать популярность так называемые ремешки-спагетти во всех формах. Спагетти – это тип плечевых ремешков, встречающихся в женской одежде: на легких платьях, майках, кофточках.

Бюстгальтеры и топы бикини

Секусальные топы никуда не уходят. Они остаются модными и в 2022 году. Открытый животик, украшенный топом из разнообразных материалов – всегда женственно и привлекательно.

Яркие цвета

Насыщенные оттенки, неоновые и сочные цветовые сочетания – один из главных трендов на 2022 год. Так что можешь представить себя на рейв-вечеринке или на море, и смело покупай себе что-нибудь заметное. Ярко-сиреневый, оранжевый и яркий желтый – фавориты на показах мод.

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Белые платья

Классика, которая будет особенно популярна летом. Легкие, белые платья придадут твоему образу женственности и романтичности. Конечно, их можно носить и зимой, осенью. Главное, не запачкать из-за погоды, иначе будет очень жалко.

Браслет на плечо

Браслет на плечо, или bicep bracelet, как называет это украшение европейская пресса – тренд, вернувшийся в 2022 из нулевых. Так что если у тебя или у твоей мамы остались такие украшения – смело доставай и надевай. Когда представляешь лук с таким браслетом, сразу вспоминаются сериалы 90-х и нулевых: «Секс и город», «Все женщины ведьмы» и «Друзья».

Пайетки

Еще один неотъемлемый и яркий элемент моды 2022 года – пайетки. Дизайнеры настаивают: даже если вы поклонники аскетического стиля, пайетки на весну вам все равно нужны.

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Экстремальная высота

В прошлом сезоне тенденция на каблук плюс платформа только наметилась, а в этом значительно эволюционировалась и закрепилась. Экстремально высокие туфли, сандалии и босоножки, платформы дали понять, что точно возвращаются из нулевых. Будем снова учиться на них ходить?

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Спортивные костюмы

Спортивный стиль настолько сильно вошел в моду, что в сезоне весна-лето мы сможем ходить в спортивном костюме даже в офис. А ты как считаешь, уместно ли это?

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MSGM (@msgm)

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