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Мода 2022: трендовые цвета весны

Мода 2022: трендовые цвета весны

В теплое время года всегда хочется чего-нибудь светлого, нежного или яркого, легкого и приятного. Какие же цвета в тренде весной 2022 года? Новый канал уже рассказывал тебе о модных цветах 2022 года. Теперь пришло время именно весны.

Так какие цвета в тренде весной 2022 года?

Ну что ж, Институт цвета Pantone уже давно знает тренды весны 2022 года. Популярные fashion-бренды следят за новостями Pantone, так что в магазинах ты точно найдешь нужные цвета. Традиционно, тенденции сезона весна 2022 года разделили на две части: специалисты представили 10 трендовых оттенков и 5 базовых, которые называются Core Classics.

Мода 2022: трендовые цвета весны

Главными весенними оттенками, по версии экспертов Pantone, станут тона синей гаммы. А именно пастельно-голубой Spun Sugar («Сахарная пряжа»), цвет морской волны Harbor Blue («Голубая гавань»), темно-синий Skydiver («Парашютист»), а также оттенок покрытого льдом озера Glacier Lake («Застывшее озеро»).

 

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Публикация от Grece Ghanem (@greceghanem)

 

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Кроме этих цветов модными станут белый и его оттенки: ванильный, алебастровый, кремовый, слоновая кость, молочный, дымчатый белый, жемчужный – их так много! Эта палитра придаст образу одновременно легкости, уюта и элегантности.

 

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Публикация от Pernille Teisbaek (@pernilleteisbaek)

 

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Также следует обратить внимание на оранжевый и его оттенки: апельсиновый, морковный, кадмий, тициановый и оранжево-красный. Вещи оранжевого цвета можно найти в коллекциях разных брендов, такая станет классным акцентом в твоем образе.

 

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Публикация от Pernille Teisbaek (@pernilleteisbaek)

 

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Публикация от Pernille Teisbaek (@pernilleteisbaek)

 

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Публикация от Pernille Teisbaek (@pernilleteisbaek)

Весной 2022 года не обойтись без зеленого и его оттенков. Зеленый наряду с красным и синим считается основным цветом спектра. Он широко распространен в природе и имеет огромное количество оттенков, но в 2022 году дизайнеры отдали предпочтение оливковому, нефритовому, изумрудному и синевато-зеленому. Кстати, первая леди Елена Зеленская, супруга президента Украины, в тренде. Недавно на одной из встреч она появилась в костюме модного изумрудного цвета.

 

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Публикация от Pernille Teisbaek (@pernilleteisbaek)

 

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Публикация от Pernille Teisbaek (@pernilleteisbaek)

 

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Публикация от Grece Ghanem (@greceghanem)

Еще одним модным цветом весны 2022 года является шоколадный. Такой вкусный, что даже съесть хочется! Его оттенки прекрасно смотрятся на экокоже, трикотаже, шерсти и легких тканях – шелке, шифоне, ситце. Кстати, с ним можно сочетать яркие цвета, о которых мы писали выше.

 

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Публикация от Who What Wear x Target (@whowhatwearxtarget)

 

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Публикация от Negin Mirsalehi (@negin_mirsalehi)

Ну, и куда без цвета, который может выесть глаза окружающих, – ярко-розовый! Если тебя интересуют конкретные оттенки, то вот они: маджента, неоново-розовый, персидская роза, фуксия. Кажется, что такие смелые цвета уже невозможно сочетать с чем-нибудь ярким, но модницы могут попробовать их с другими акцентами – зеленым, сиреневым, голубым.

 

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Публикация от Jeanne Damas (@jeannedamas)

 

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Публикация от Emili Sindlev (@emilisindlev)

 

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Публикация от Emili Sindlev (@emilisindlev)

 

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Фото — Getty Images, iStock

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