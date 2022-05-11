Лунный календарь стрижек на май 2022 года уже на сайте Нового канала! Мы знаем, что ты точно заботишься о состоянии своих волос. Поэтому правильно и тщательно выбираешь не только шампуни, кондиционеры, маски и стайлинг, но и тот день, когда стоит подстричься и покрасить волосы. Планируешь обновить свою прическу в последний весенний месяц? Тогда читай наш лунный календарь стрижек на май 2022 года.

Лунный календарь на май 2022: когда стричь волосы

4, 6, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 31 мая – благоприятные дни для стрижки волос! Согласно лунному календарю на май 2022, в эти дни твои волосы лучше всего будут адаптироваться к изменениям. Если ты долго мечтала сделать карешку, то, возможно, это время пришло.

Конечно, даже в благоприятные дни по лунному календарю стрижек на май 2022 стрижку лучше доверить профессионалу и записаться в салон. Мастер поможет разобраться, какая длина будет подходить твоему типу лицом, сделает правильную форму, которая будет хорошо укладываться без космических усилий. Стрижка в эти дни улучшит твое настроение, обогатит энергией, силами на дальнейшую борьбу и окажет положительное влияние на твой бюджет. Более подробные рекомендации по улучшению материального состояния ищи на страницах Нового канала, в материале – финансовый гороскоп на 2022.

Лунный календарь на май 2022: когда не стоит стричь волосы

1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 21, 23, 25, 28, 29, 30 мая 2022 года – неблагоприятные дни для стрижки волос! Как указывает лунный календарь стрижек на май 2022 года, в эти дни стоит забыть о стрижке. Есть большая вероятность того, что вы с мастером не поймете друг друга и получится крушение. К тому же, волосы могут стать непослушными, а кончики начнут сечься. Такое несчастье никому не нужно.

Лунный календарь на май 2022: когда красить волосы

1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 28, 29, 31 мая – благоприятные дни для окрашивания волос! Поэтому смело записывайся к колористу или покупай свою любимую проверенную краску для волос для домашней покраски.

Обновленный цвет волос придаст тебе уверенности и более игривого настроения. А это однозначно поможет привлечь внимание того, кто тебе так нравится. Уверенность придает крылья, поэтому будь готова встретить любовь. Более того, у каких знаков Зодиака есть шансы встретить любовь всей жизни после похода к парикмахеру, читай на страницах Нового канала, в материале – любовный гороскоп на 2022.

Лунный календарь на май 2022: когда не стоит окрашивать волосы

2, 4, 5, 6, 20, 21, 25, 26, 27, 30 мая – неблагоприятные дни для окрашивания волос! Если верить лунному календарю стрижек на май 2022 года, то в эти дни окрашивание волос может превратиться в катастрофу. Только зря потратишь деньги, нервы и, возможно, останешься с поврежденными волосами. Лучше подбери другую дату.

Фото: IStock

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