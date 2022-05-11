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Маникюр украинский 2022: идеи дизайна в фото

Патриотический украинский маникюр 2022: идеи дизайна

Кажется, что на войне прибавить себе настроения почти невозможно. Тем не менее, если ты в безопасности, хочется почувствовать и вернуть приятные ритуалы из мирной жизни. Ведь сейчас важно знать, что ты жива и хоть как-то строить планы на будущее. Один из вариантов поддержать себя морально – сделать маникюр, а еще лучше – патриотический, украинский. Новый канал подготовил тебе варианты патриотического маникюра.

Маникюр патриотический 2022

 

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Публикация от Манікюр | Кам’янець (@onufranka_nails)

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Публикация от маникюр педикюр (@dasha_nails_liskonog)

 

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Публикация от Алина Кострыцкая (@alina_kostritska)

 

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Публикация от Anzhelika Golovnya (@lika_foxik)

Фото iStock

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