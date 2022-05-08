Маникюр на май 2022 года: идеи дизайна в фото

Давай позволим себе чуть-чуть радости? Конечно, это очень тяжело, когда видишь, какие ужасы происходят в стране из-за нападения россии. Однако не следует забывать о себе. Ты у себя одна, радуйся жизни, заботься о себе и позволяй маленькие и большие радости. Один из вариантов – маникюр. Какой маникюр сделать в мае 2022 года, чтобы немного поднять себе настроение?
Новый канал подготовил тебе идеи дизайна для маникюра на май 2022.
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