Патриотический украинский маникюр 2022: идеи дизайна

Кажется, что на войне прибавить себе настроения почти невозможно. Тем не менее, если ты в безопасности, хочется почувствовать и вернуть приятные ритуалы из мирной жизни. Ведь сейчас важно знать, что ты жива и хоть как-то строить планы на будущее. Один из вариантов поддержать себя морально – сделать маникюр, а еще лучше – патриотический, украинский. Новый канал подготовил тебе варианты патриотического маникюра.
Маникюр патриотический 2022
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Фото iStock
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