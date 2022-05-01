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Маникюр на май 2022: идеи дизайна в фото

Маникюр на май 2022 года: идеи дизайна в фото

Давай позволим себе чуть-чуть радости? Конечно, это очень тяжело, когда видишь, какие ужасы происходят в стране из-за нападения россии. Однако не следует забывать о себе. Ты у себя одна, радуйся жизни, заботься о себе и позволяй маленькие и большие радости. Один из вариантов – маникюр. Какой маникюр сделать в мае 2022 года, чтобы немного поднять себе настроение?

Новый канал подготовил тебе идеи дизайна для маникюра на май 2022.

 

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Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

 

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Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

 

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Публикация от نادیا لویمی/مدرس ناخن (@nailartist.nadia)

 

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Публикация от NAILS DESIGNER ????️#nail (@matuszewsk.a)

 

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Публикация от IndigoDesigner Marta Szołtysik (@marcipazur)

 

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Публикация от NAILSMADE ???????? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

 

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Публикация от •manicure•pedicure•free drinks (@nails.and.cocktails)

 

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Публикация от •manicure•pedicure•free drinks (@nails.and.cocktails)

 

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Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

 

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Публикация от Bunny nail cafe (@bunny.nailcafe)

 

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Публикация от МАНІКЮР ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ПЕДИКЮР (@loft.nailspace)

Фото iStock

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