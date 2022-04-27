Гороскоп на 2022 год для Козерога: общий, любовный, финансовый, карьерный, здоровья

Что ждет Козерогов в 2022 году? Новый канал уже разобрался и подготовил ответ. Гороскоп на 2022 год для знака Козерог – узнай, что ждет тебя в любви, финансах, карьере и других сферах жизни

2022-й – год Черного (Голубого) Водяного Тигра – сильного и уверенного в себе животного. Таким же он будет и для всех знаков зодиака – сильным, плодотворным и исполненным перемен. Однако астрологи считают, что не все и не у всех пройдет гладко, некоторым знакам придется преодолеть определенные трудности, чтобы добиться успеха и счастья.

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Общий гороскоп на 2022 год для знака Козерог

В 2022 году, как говорят астрологи, следует сосредоточиться на налаживании связей, на своих творческих начинаниях и увлечениях, оставаясь открытыми для изменений, возможностей, партнерства и сотрудничества. Звезды советуют найти вдохновение и второе дыхание для ваших целей ради достижения мечты.

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Финансовый гороскоп на 2022 год для знака Козерог

Финансовый гороскоп на 2022 год для знака Козерог говорит, что у вас появится много шансов увеличить заработок и получить внезапную денежную прибыль, источник дохода будет стабильным. А потому уже очень скоро вы сможете купить себе машину или долгожданную квартиру!

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Карьерный гороскоп на 2022 год для знака Козерог

Вас ждет повышение зарплаты и множество возможностей проявить таланты. В течение первых шести месяцев вы будете много работать, но как только почувствуете, что уже не можете, сразу берите отпуск – переутомление снизит эффективность труда. Карьерный гороскоп на 2022 год для знака Козерог говорит, что важно поддерживать рабочие отношения, ведь коллеги вас всегда на вашей стороне.

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Гороскоп здоровья на 2022 год для знака Козерог

Гороскоп здоровья на 2022 год для знака Козерог предупреждает – чем больше стрессов, тем больше проблем со здоровьем. Поэтому любите и берегите себя. Рекомендуется делать регулярные перерывы для отдыха и восстановления сил.

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Семейный гороскоп на 2022 год для знака Козерог

Семья станет поддержкой и опорой в 2022 году, а семейные обязанности Козероги будут выполнять без проблем. Те, кто живут вдали от семьи, смогут провести совместное время летом, а заодно восстановить свои силы.

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Любовный гороскоп на 2022 год для знака Козерог

Любовный гороскоп на 2022 год для знака Козерог говорит, что это ваш год, чтобы навести порядок в личной жизни. Козерогов ожидают разрывы отношений, но это больше касается историй, где и так все шло к логическому финалу. В долгосрочных отношениях появится шанс сделать следующий шаг – брак или пополнение. А те, у кого сейчас нет пары, могут встретить свою любовь – человека, с которым будет просто хорошо и тепло.

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