Патриотический украинский маникюр 2022: идеи дизайна

Кажется, что на войне прибавить себе настроения почти невозможно. Тем не менее, если ты в безопасности, хочется почувствовать и вернуть приятные ритуалы из мирной жизни. Ведь сейчас важно знать, что ты жива и хоть как-то строить планы на будущее. Один из вариантов поддержать себя морально – сделать маникюр, а еще лучше – патриотический, украинский. Новый канал подготовил тебе варианты патриотического маникюра.

Маникюр патриотический 2022

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр | Кам’янець (@onufranka_nails)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Антипова (@elena___antipova)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Антипова (@elena___antipova)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КУРСИ МАНІКЮРУ/ СТУДІЯ КРАСИ???????? (@fedukhatanya)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр/Чернівці (@nails_anna_shubina)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алина Кострыцкая (@alina_kostritska)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СТУДІЯ КРАСИ/ КУРСИ МАНІКЮРУ???????? (@zefirstudio_ternopil)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Курси манікюру, педикюру????❤️ (@oksanashuta_beautiful_nail)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anzhelika Golovnya (@lika_foxik)

Фото iStock

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