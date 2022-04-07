Мода 2022: какая обувь будет в тренде

Обувь – одна из важнейших частей гардероба любой девушки. Ведь она раскрывает секреты жизни своей обладательницы. Например, кроссовки говорят о практичности, а высокий каблук – о желании праздника. Ежегодно модные дизайнеры удивляют нас новыми тенденциями в обуви на все сезоны. Поэтому если ты считаешь себя такой же любительницей обуви, как известная Кэрри Брэдшоу из «Секс в большом городе», то просто обязана знать, что именно будет актуальнвесной 2022 года. Новый канал собрал для тебя самые модные обувные тренды весны 2022.
Модная обувь весна 2022
Если ты думала, что после 2000-х балетки больше не актуальны, то ошиблась. Ведь мода на них снова возродилась. Конечно, этот вид обуви прошел модернизацию, чтобы снова оказаться на подиумах модных дизайнеров и в шкафах модниц. Например, помимо привычного для всех круглого, популярным стал вытянутый прямоугольный носок.
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Банты и ленты – аксессуары, которые можно использовать не только в одежде и волосах. Они добавляют обуви женственности и элегантности. Даже самые грубые сапоги могут стать «легче», если зашнуровать их лентой. А кожаные бантики – интересный акцент на любой обуви. Это доказывают осенние сапоги из коллекции Salvatore Ferragamo.
Представить свою жизнь без двадцатой пары кроссовок сейчас просто нереально. Модные дизайнеры это понимают, а потому предлагают и свое видение практичной обуви. На модных показах можно увидеть любые варианты – от культовых dad shoes до ugly sneakers и хайтопов.
Помнишь высокие сапоги своей мамы? Можешь ориентироваться на них при выборе. Ведь цикличность моды вновь вернула в обращение высокие сапоги. Сапоги-чулки и ботфорты представили в своих осенне-зимних образах Saint Laurent и Valentino.
Яркий стиль диско 80-х повлиял на то, что металлик стал трендовым в этом году. Поэтому было логично использовать его и в обуви. Металлик добавляет обуви универсальности и легко сочетается со всеми базовыми оттенками в гардеробе.
Классика классикой, но без цветной кожаной обуви в этом году просто нельзя обойтись. Не ограничивайте себя черным и оттенками коричневого. Попробуй темный зеленый или бордовый или же поэкспериментируй с более яркой палитрой.
Челси были одной из самых популярных моделей сапожек последние несколько лет. Но в этом сезоне они претерпели трансформацию. Теперь челси подняли на платформу, что сделало их еще более универсальніми. Ведь теперь в них можно и в дождь, и в снег.
Цепи стали самым актуальным акцентом в сезоне. Они хорошо выглядели как на сумках, так и на обуви. Сапоги и туфли с различными цепочками можно увидеть в коллекциях Burberry, Off-White, Sacai, Nº21.
Хочется, чтобы было удобно, но без каблуков грустишь? Тогда твой идеальный вариант – мини-каблук kitten heel. Он был популярен и раньше – в 2000-х, а теперь вновь вернулся на подиумы, а, значит, и на улицы.
В этом сезоне тематика вестерна продолжается. Она появилась в коллекциях модных брендов в ботинках в ковбойском стиле Zimmermann. Blumarine показали сапоги с блестящей бахромой. Ставку на Дикий Запад сделали и в Isabel Marant. А Koche с элементами стиля вестерн продемонстрировали биркеншток.
Фото — vogue.com
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